JPMorgan Chase ha tagliato i legami con Kanye West prima dei suoi tweet antisemiti

Contrariamente a cosa Candice Owens lo ha accennatoJPMorgan ha terminato il suo rapporto bancario con Kanye West Il mese scorso, settimane prima che il rapper e lo stilista perdessero l’accesso ai suoi account sui social media a causa di un tweet antisemita.

Mercoledì, Owens Pubblica una foto di un messaggio Si è rivolto a ovest di JPMorgan Chase dicendo che la banca “ha deciso di terminare il suo rapporto bancario con Yeezy, LLC e le sue entità affiliate”. Bank ha concesso a West fino al 21 novembre per trasferire i suoi beni a un’altra banca o ricevere il resto del suo denaro tramite assegno.

Owens, un commentatore conservatore che si è avvicinato al fondatore di Yeezy nelle ultime settimane, ha affermato che la banca non ha fornito un motivo ufficiale per la chiusura. Tuttavia, sembra inquadrare la decisione di JPMorgan come un contraccolpo contro le recenti controversie in Occidente, anche quando è stata Ha promesso di fare “Death con 3” sul popolo ebraico In un tweet lo scorso fine settimana, quando Indossava una maglietta “White Lives Matter”. Alla settimana della moda di Parigi la scorsa settimana.

“Voglio dire che non mi interessa cosa pensi di Ye West, ma mi interessa molto cosa ne pensi”, ha twittato Owens insieme al messaggio. “Siamo arrivati ​​a tempi molto spaventosi in questo paese”.

Ma la mossa della banca non ha nulla a che fare con le recenti dichiarazioni feroci dell’Occidente. Una fonte vicina alla situazione ha detto a The Daily Beast che il messaggio è stato inviato il 20 settembre, settimane prima del suo tweet antisemita e della sua sfilata di moda.

La fonte ha aggiunto che la lettera è stata già inviata dopo West intervista con CNBC Il mese scorso, ha annunciato la sua intenzione di interrompere l’attività bancaria con JPMorgan mentre era anche contrario alle sue partnership con Gap e Adidas.

“Sto spostando i miei soldi da JPMorgan a Bank of America, forse, perché ho trasferito e trasferito $ 140 milioni a JPMorgan e [CEO] “Jimmy Damon non mi chiama mai”, ha detto West in quel momento. “Ho scoperto che Jing Ulrich è uno dei presidenti del consiglio di amministrazione di Adidas e uno dei presidenti del consiglio di amministrazione di JPMorgan, e in Adidas mi trattano davvero in un certo modo. Non importa quanti soldi hai spostati là.”

Non è chiaro come sia effettivamente avvenuta la chiusura tra JPMorgan e West e se dopotutto si sia trattata di una decisione reciproca.

l’ovest Ha terminato la sua collaborazione con GAP Lo scorso mese. Adidas Ha messo sotto controllo la propria partnership con West Giorni prima delle sue dichiarazioni antisemite.

“La partnership con Adidas Yeezy è una delle collaborazioni di maggior successo nella storia del nostro settore”, ha affermato la società in una dichiarazione la scorsa settimana. “Siamo orgogliosi del nostro team che ha lavorato instancabilmente durante la nostra collaborazione con Ye e dei famosi prodotti da essa nati. Riconosciamo inoltre che tutte le partnership di successo sono radicate nel rispetto reciproco e nei valori condivisi. Dopo ripetuti sforzi per risolvere la situazione in privato, abbiamo ha preso la decisione di riesaminare la partnership”.