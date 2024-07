JT Realmuto potrebbe tornare questa settimana; Aggiornamenti su Zack Wheeler e Ranger Suarez – NBC Sports Philadelphia

PITTSBURGH — Rob Thompson ha detto che prima della pausa che ha portato all’All-Star Game, JT Ralmuto sembrava più propenso a tornare nella seconda serie per i Philadelphia Phillies piuttosto che nella prima serie, ma ora sembra che il loro titolare potrebbe essere attivato a partire da sabato al BC Park.

“Non ne sono ancora sicuro, ma è molto vicino”, ha detto Thompson prima della partita di apertura della serie di Philadelphia contro i Buccaneers venerdì sera.

Venerdì è un giorno di recupero per Realmuto, che ha continuato il suo programma di riabilitazione a Clearwater durante l’offseason precedente all’All-Star Game. Non ha scelta, è solo questione di come risponde il suo corpo.

Quando Ralmuto verrà attivato, Filadelfia probabilmente riporterà il centro Rafael Marchand nella NBA. Marchand ha giocato molto bene in assenza di Ralmuto, segnando 15 su 51 (.294) con quattro doppi e tre fuoricampo mentre giocava in modo solido in difesa. Il 25enne sembra pronto per essere un mitigatore della Major League, ma potrebbe dover aspettare fino al 2025 per ricoprire quel ruolo. Filadelfia probabilmente preferirebbe affrontarlo tutti i giorni nella NBA piuttosto che iniziare una o due volte a settimana nelle major mentre Stubbs è ancora nel roster.

Stubbs è stato colpito direttamente alla mano del lanciatore da Martin Perez nella sua prima apparizione al piatto venerdì e soffriva molto, ma è rimasto in gioco. Il suo status potrebbe essere un fattore nella decisione del roster quando Ralmuto verrà attivato.

Ralmuto è stato indisponibile per un infortunio al ginocchio dal ritorno del Filadelfia da Londra il 9 giugno. Soffriva di dolore al menisco destro dalla prima settimana di maggio ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di rimozione del menisco il 12 giugno.

Philadelphia vinse 17-14 nelle partite perse da Ralmuto.

Aggiornamenti sulla rotazione

Zack Wheeler (spasmi alla schiena) e Ranger Suarez (stiramento alla schiena) stanno facendo progressi e dovrebbero tornare alla formazione titolare per Filadelfia in Minnesota dopo che la squadra avrà finito di giocare a Pittsburgh.

Venerdì ciascuno ha lanciato 120 piedi, con Suarez che ha lanciato una sessione su terreno pianeggiante. Suarez terrà una sessione di prove libere nel bullpen di soccorso sabato, e poi Filadelfia deciderà chi inizierà lunedì e chi inizierà martedì.

“Sono abbastanza fiducioso che sta bene, ma vedremo domani”, ha detto Thompson di Suarez.

Aaron Nola ha aperto la serie venerdì sera con Christopher Sanchez che ha iniziato sabato sera e Tyler Phillips che ha iniziato domenica pomeriggio. Philadelphia non affronterà l’astro nascente Paul Skines nella serie. I Pirates lanceranno nelle partite di apertura (Perez) e di chiusura (Marco Gonzalez) con il modesto lanciatore destro Luis L. Ortiz che giocherà sabato.