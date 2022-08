Juan Soto ha “pompato” per unirsi alla squadra accatastata dei San Diego Padres, che ha sconfitto i Colorado Rockies al loro debutto con Slugger

San Diego — Juan Soto Arriva al Petco Park promettendo di portare “buone vibrazioni” a San Diego Padres e di lanciare un avvertimento alle squadre avversarie.

Catturare il talento Generations del 23enne nel più grande accordo di scadenza mai rivitalizzato i Padres e i loro fan longanimi, e c’è molto altro in arrivo.

Soto e Josh Bell Mercoledì, si è unito a una formazione attualmente preparata dallo slugger all-star Mane Machado. stella corta Fernando Tates Jr.. Dovrebbe tornare dal suo polso sinistro rotto tra poche settimane.

Sarà davvero emozionante. Sarà davvero difficile farcela e auguro buona fortuna agli altri tiratori”, ha detto Soto, ridendo in una conferenza stampa introduttiva, quando questa squadra scenderà in campo.

Dopo alcune ore, Soto e il resto della nuova squadra, Padres, sono stati rapidamente all’altezza delle parole del giocatore.

Brandon Druryche è stato acquisito in un accordo finale con i Reds martedì, ha conquistato un Grande Slam nella sua prima partita, Soto è andato 1-3 da una passeggiata due volte, Bale ha camminato due volte e segnato due volte mentre sbatteva San Diego Colorado 9.-1.

Soto è stato accolto molto bene dai fan di Petco quando è entrato nel campo giusto nella parte superiore del primo tempo.

Ha camminato quattro tiri al suo primo colpo sul fondo del telaio. Machado ha raddoppiato dietro di lui, anche Bale ha camminato, poi Drury è diventato il quinto giocatore nell’era dell’espansione (dal 1961) a vincere il Grande Slam al suo debutto in squadra, secondo Elias Sports Bureau.

Tutto si è aggiunto a una prima notte di successo per Padres, che è arrivato secondo in Premier League mentre era dietro ai Los Angeles Dodgers di 11 partite in NL West dopo la vittoria di mercoledì.

Soto, uno dei migliori giovani battitori del gioco, ha detto prima della partita di essere felice di includere Bale nello scambio. I due sono stati trasportati in aereo a San Diego su un jet privato martedì notte.

“Per me, non avrei mai saputo che avrei fatto trading insieme”, ha detto Soto. “Forse stavo pensando a me stesso”. “Quando ho capito che stavo arrivando con Josh, abbiamo avuto un ottimo rapporto ed ero ancora più eccitato ed eccitato perché stava arrivando e so che tipo di ragazzo è e cosa porta in tavola. Sono davvero eccitato, quindi lo ha condiviso in un altro club.

Soto ha contribuito al suo primo campionato nazionale del campionato del mondo nel 2019 e poi ha raggiunto 0,351 nel 2020 per vincere il titolo di battuta della Premier League. È alla sua seconda stagione All-Star consecutiva e ora lui e Bill si sono uniti alla squadra le cui possibilità di playoff hanno superato di gran lunga.

Soto ha detto che tutte le conversazioni con il direttore generale di Padres AJ Briller e i suoi nuovi compagni di squadra sono state: “Vinciamo, portiamo buona energia al club e al campo, vieni qui e prova a vincere. Cerca di portare la mia esperienza dal 2019 come campione del mondo qui a San Diego”.

“Questo è quello che ho intenzione di fare, è quello che ho in mente da quando ho visto lo scambio ieri. È quello che cercheremo di fare, cercando di arrivare all’ultima squadra in piedi”.

Soto pensa che si unirà a uno dei concorrenti nei campionati del mondo.

Disse: “Sì, certo”. “Questa squadra ha tutto ciò che serve per vincere il campionato del mondo”.

San Diego ha giocato l’ultima volta ai campionati del mondo nel 1998, quando i New York Yankees li hanno travolti.

Soto è sotto contratto per due stagioni dopo quest’anno e ha detto che non starà pensando a nulla dopo.

“Sto solo pensando a vincere”, ha detto. “Vengo in questo club solo per portare l’energia che ho, tutte le buone vibrazioni che devo portare qui, per vincere”.

Soto e Bale provengono dalla squadra con il peggior record nel baseball alla squadra che è sopravvissuta alle proprie possibilità nella postseason.

“È davvero fantastico”, ha detto Soto. “È davvero fantastico essere qui. Sono appena passato da una squadra che non ha la possibilità di andare qui, è una bella sensazione, una nuova atmosfera, è un nuovo inizio per me. È un nuovo inizio, una nuova sensazione . Vai là fuori e dai più di quello che ho.”

Bell ha detto: “Ovviamente versiamo i nostri cuori e le nostre anime in questo gioco, non importa dove siamo. … Ma c’è un po’ di carburante in più nel fuoco per essere qui ed essere a caccia e avere un motivo per presentarsi ogni giorno un po’ prima per portare a termine il lavoro. Dobbiamo farlo. Sono decisamente felice di avere una nuova opportunità qui”.

Soto e Tates, anche loro 23, si conoscono da quando hanno giocato insieme nella Dominican Prospective League.

“Questo è mio figlio, il ragazzo della mia città natale”, ha detto Tatis martedì. “Voglio dire, giochiamo insieme da quando avevamo 15 e 16 anni. E ora siamo nella stessa squadra. È pazzesco”.

Le informazioni dell’Associated Press sono state utilizzate in questo rapporto.