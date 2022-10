Judi Tenuta, che ha interpretato la fisarmonicista ‘Goddess of Love’ per cabaret, è morta a 72 anni

Judy Tenuta, la cabarettista che è diventata famosa negli anni ’80 per la sua commedia pazza e irregolare mentre si vestiva in modo grottesco, suonava la fisarmonica e si dipingeva la “Dea dell’amore”, è morta giovedì a Los Angeles. Aveva 72 anni.

Il suo manager di lunga data, Roger Ball, ha affermato che la causa era il cancro alle ovaie.

La signora Tenuta è avanzata in un momento in cui l’industria della commedia era quasi esclusivamente maschile ed è stata la prima cabarettista donna a vincere la migliore attrice comica agli American Comedy Awards nel 1988, Secondo una biografia sul suo sito ufficiale. È stata anche nominata per due Emmy Awards per i suoi album comici, “Attention Butt-Pirates & Lesbetarians!” e “negli dèi confidiamo”.

“La routine in piedi di Judy è stata giustamente descritta come comica oltraggiosa e sbalorditiva”, Secondo la sua lista di accreditamenti sul suo sito ufficiale. “Recentemente è diventata un ministro devoto e ha convertito il suo pubblico alla sua religione distinta, l’ebraismo”.

La comica è diventata famosa a livello nazionale con una commedia speciale della HBO del 1987 “Women of the Night”, in cui recitava al fianco di Ellen DeGeneres, Rita Rudner e Paula Poundstone.