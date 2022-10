Judicial Watch fa causa a Biden per le spese di viaggio, il calendario e le informazioni sui dipendenti di John Kerry

Primo sulla volpe: Il gruppo di sorveglianza del governo Judicial Watch ha intentato una causa per ottenere informazioni e documenti dall’inviato presidenziale speciale dell’Office of Climate di John Kerry. nascosto alla vista del pubblico.

La causa di Judicial Watch, che è stata depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia il mese scorso, sostiene che il Dipartimento di Stato ha impedito al gruppo di ottenere informazioni chiave sulle operazioni interne dell’ufficio di Kerry in violazione della legge. Legge sulla libertà di informazione. La legge del 1967 richiede al governo federale di divulgare informazioni e documenti su richiesta.

Tom Fitton, presidente di Judicial Watch, ha dichiarato in una dichiarazione condivisa con Fox News Digital.

Secondo gli atti giudiziari, Judicial Watch ha inviato una richiesta di informazioni al Dipartimento di Stato a fine luglio. Il gruppo ha richiesto copie dei record relativi a Spese di viaggio per KerryUn catalogo completo delle voci del calendario di Kerry e le copie di tutti gli organigrammi dell’ufficio di Kerry che identificano il personale assegnato all’ufficio.

I repubblicani esaminano i legami di John Kerry con i gruppi ECO, si sforzano di “proteggere” dalla censura

Sebbene il Dipartimento di Stato abbia riconosciuto di aver ricevuto la richiesta, non è riuscito a determinare se avrebbe ottemperato ad essa, informato qualsiasi decisione con Judicial Watch o fornito i documenti richiesti. Goodial Watch ha affermato di aver “esaurito i ricorsi amministrativi” dopo che l’agenzia ha mancato la scadenza del 13 settembre, costringendola a intraprendere un’azione legale.

Il gruppo ha chiesto al tribunale di ordinare al Dipartimento di Stato di presentare la richiesta di atti e di condividere tutti i documenti prodotti dalla ricerca.

I gruppi ambientalisti svolgono un ruolo importante nella politica estera di Hudn e compaiono e-mail

Il presidente Biden ha nominato Kerry il primo inviato speciale presidenziale per il clima (SPEC), una posizione a livello di gabinetto incaricata di partecipare ai negoziati sul clima con nazioni straniere, poco dopo essere entrato in carica nel gennaio 2021. L’ufficio di Kerry si trova nel Dipartimento di Stato e ha un budget annuale stimato di $ 13,9 milioni con 45 dipendenti approvati.

Ma dalla nomina di Kerry, che non ha richiesto l’approvazione del Senato e gli ha dato un seggio nel Consiglio di sicurezza nazionale, il suo ufficio ha taciuto sul suo personale e sulle sue operazioni. Recensione digitale di Fox News Dai portali di reclutamento online ad agosto ho identificato diversi dipendenti SPEC attuali, che in precedenza hanno lavorato per gruppi di riflessione e organizzazioni di sinistra.

“Non è una sorpresa: è fondamentalmente la stessa vecchia banda”, ha detto a Fox News Digital all’epoca Myron Ebel, direttore del Center for Energy and Environment presso il Competitive Enterprise Institute. “Queste sono le persone che hanno lavorato e fallito su questi temi per decenni”.

“Questa banda è un’aristocrazia climatica, lo chiami”, ha detto Ebel.

L’ufficio di Kerry ha emesso avvisi quando Kerry si è recato all’estero, ma con pochi dettagli sul suo programma. Tuttavia, non ha pubblicato il calendario completo di Kerry, come hanno fatto altre agenzie per la sua leadership.

L’ufficio di Kerry non ha risposto a una richiesta di commento.