Judy Woodruff della PBS si scusa per un falso rapporto su Trump che cerca di persuadere Israele ad abbandonare l’accordo di cessate il fuoco

Un corrispondente senior della PBS si è scusato mercoledì dopo aver falsamente detto al suo pubblico che l’ex presidente Trump aveva cercato di persuadere Israele a fare marcia indietro dal cessate il fuoco nel contesto della guerra in corso a Gaza.

Judy Woodruff si è sottratta alla responsabilità di questo errore “spiegando” di aver basato le sue scarse informazioni su rapporti esterni che aveva letto prima della trasmissione dalla Convenzione Nazionale Democratica di Chicago lunedì.

“I rapporti indicano che l’ex presidente Trump è al telefono con il primo ministro israeliano, esortandolo a non concludere un accordo adesso, perché si ritiene che aiuterebbe la campagna di Harris”, ha detto Woodruff in una tavola rotonda della PBS.

Judy Woodruff ha affermato durante la copertura in diretta della Convenzione Nazionale Democratica che l’ex presidente Trump ha cercato di convincere Israele ad abbandonare i negoziati per il cessate il fuoco. Chris Pizzello/Invision/Associated Press

“Chissà se ciò accadrà o meno, ma penso che la campagna di Harris vorrebbe che il presidente Biden facesse quello che fanno i presidenti, ovvero lavorare su questo”.

Woodruff è stata criticata online per il suo commento, soprattutto da coloro che hanno sottolineato che le voci che stava citando si erano rivelate false giorni prima della sua pubblicazione.

Mercoledì l’ex conduttrice di NewsHour ha dichiarato di voler “chiarire” le dichiarazioni rilasciate in merito ai colloqui per il cessate il fuoco in corso.

“Come ho detto, questo non si basava sul mio rapporto originale; mi riferivo ai rapporti che avevo letto su Axios e Reuters, sull’ex presidente Trump che parlava con il primo ministro israeliano”. Woodruff ha scritto su X.

Woodruff ha affermato che Trump ha cercato di contrastare l’accordo perché un cessate il fuoco si rifletterebbe positivamente sulla campagna di Harris. Reuters

“Al momento della diretta ho ripetuto la storia perché non ho visto il successivo servizio che confermasse che entrambe le parti hanno smentito la notizia. Questo è stato un errore e me ne scuso”.

Ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu Lo ha detto mercoledì al Jerusalem Post che le dichiarazioni di Woodruff erano una “bugia totale”.

La storia di Axios a cui fa riferimento Woodruff è stata pubblicata il 14 agosto e citava due fonti che affermavano che Trump, 78 anni, aveva parlato al telefono con Netanyahu, 74 anni, della presa di ostaggi a Gaza e dell’accordo di cessate il fuoco.

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che i commenti di Woodruff sono una “completa bugia”. Zomapress.com

Trump ha detto della sua chiamata a Netanyahu: “Questa cosa deve finire rapidamente – ottenere una vittoria, farla finita. Deve finire, gli omicidi devono finire”. Adam Vander Kooy/Speciale per The Daily/USA Today Network

Reuters ha ripubblicato la storia sul suo sito web, ma nessuno dei due rapporti affermava che Trump avesse esortato Netanyahu a smettere di concludere l’accordo.

Il giorno dopo la pubblicazione della storia, l’ufficio di Netanyahu ha pubblicato una dichiarazione in cui negava l’esistenza di qualsiasi telefonata tra il primo ministro e Trump.

Lo stesso giorno, Axios e Reuters hanno pubblicato nuove storie che riflettevano le nuove smentite, quattro giorni prima che Woodruff ritrasmettesse le false informazioni al suo pubblico dal vivo.

PBS non ha risposto ai messaggi di The Post.

Ma Trump ha confermato di aver parlato con Netanyahu.

In una conferenza stampa, il candidato repubblicano alle presidenziali ha affermato di aver incoraggiato il primo ministro a porre fine alla guerra, ma ha criticato i termini del cessate il fuoco proposto.

“Sa quello che sta facendo”, ha detto Trump. “L’ho incoraggiato a farla finita”.

“Questa crisi deve finire rapidamente: devi ottenere la vittoria e porre fine a questa crisi. Questa crisi deve finire e gli omicidi devono finire”.