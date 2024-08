Jules LeBrun, utente di TikTok “estremamente umile”, spiega la tendenza virale e come incarna il suo ideale “estremamente consapevole”.

Apparentemente dal nulla, la parola “modestia” ha fatto tendenza online questo mese e ha innescato una conversazione culturale. L’influencer di bellezza che ha dato il via alla tendenza virale, Jules LeBrun, ha parlato con “CBS Mornings” dell’ispirazione dietro il suo popolare video – e di cosa significa la parola per lei.

“La tua umiltà è ciò che significa per te. Significa essere attento e premuroso verso le persone intorno a te, ma anche verso te stesso e il modo in cui ti presenti al mondo”, ha detto Jules a “CBS Mornings”.

La storia dietro la “tendenza sobria”

La tendenza alla “modestia” è iniziata all’inizio di agosto quando Jules ha pubblicato un video di 38 secondi in cui mostrava il suo trucco professionale.

“Vedi come mi trucco al lavoro? Molto modesta, molto consapevole. Non faccio molto. Sono molto consapevole mentre lavoro. Vedi come appaio? Molto elegante”, ha detto nel video di TikTok che ha lanciato la parola “modesto” sotto i riflettori. “Molte di voi ragazze vanno a un colloquio assomigliando a Marge Simpson e vanno al lavoro assomigliando a Patty e Selma, non umili.”

All’epoca, Jules disse a “CBS Mornings” che lavorava come cassiera e pubblicava contenuti dalla sua macchina, senza mai immaginare che i suoi video avrebbero raggiunto milioni di persone. Il suo tema “timido” è iniziato come riferimento a un altro video, in cui ha scelto di optare per un aspetto più naturale nel suo primo giorno di lavoro dopo aver inizialmente sfoggiato uno stile di trucco più drammatico in un lavoro precedente.

“Mi sono detto, comportiamoci in modo molto naturale. Non esageriamo. Poi mi sono detto, non andrò al primo giorno con dei riccioli verdi. Non andrò con un look da clown, ma In realtà mi riferivo al modo in cui vedevo un altro lavoro”, ha spiegato in un’intervista allo show “CBS Mornings”.

Cosa significa “educato”?

Jules, detto Giuliani Ha detto su TikTok che la sua versione di “modestia” non riguarda solo l’aspetto; Piuttosto, è una dichiarazione di autoconsapevolezza e fiducia.

“Siamo tutti così, siamo uniti, come se nulla dovesse essere così serio. E nulla dovesse essere così aggressivo. Come se tutto potesse essere così bello. Dove, si sa, non facciamo molto. Noi solo fai un po’.” Non ne vado pazza, sono semplicemente troppo timida”, ha detto.

Con milioni di Tik Tok Con un numero crescente di visualizzazioni e una base di fan in crescita, Jules sta ridefinendo il significato di essere “modesto” nell’era digitale. Per Jules questo non è solo un modo di dire: è uno stile di vita. Usa la parola “modesto” non solo per descrivere il suo stile classico e minimalista, ma anche come un cenno giocoso alla sua identità di donna transgender.

“Quando ho iniziato a realizzare video su TikTok, ho trovato più ragazze come me. Ho trovato ragazze taglie forti e trans, che hanno avuto le stesse esperienze che si verificano in modo univoco con quel gruppo di gruppi”, ha spiegato.

Jules ha detto di essere rimasta sorpresa da ciò che è diventato il video. E nonostante abbia sperimentato diversi tipi di contenuti nel corso degli anni, dai tutorial sul trucco ai video sulle bambole Bratz, niente ha funzionato come la sua ultima serie “carina”. La piattaforma ha avuto un grande impatto sulla vita di Jules, offrendole opportunità di branding.

Mentre la sua popolarità continua a crescere, Jules continua a impegnarsi a promuovere un messaggio positivo. Incoraggia gli altri a trovare il proprio significato nell’”umiltà” e ad essere consapevoli e premurosi nel modo in cui si presentano.

