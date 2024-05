Julian Assange: il fondatore di WikiLeaks può fare appello all’estradizione negli Stati Uniti

Corrispondente per gli affari interni

Gli è stato concesso il permesso di ricorrere in appello contro l’ordine di mandarlo negli Stati Uniti per essere processato con l’accusa di aver divulgato segreti militari.

La decisione significa che Assange sarà in grado di contestare le garanzie degli Stati Uniti su come sarà condotto il suo prossimo processo e se il suo diritto alla libertà di espressione sarà violato.

Gli avvocati di Assange si sono abbracciati in tribunale dopo quest’ultima sentenza della saga legale.

In una breve sentenza di questa mattina, due giudici senior gli hanno concesso il permesso di ricorrere in appello contro un’ordinanza precedente, stabilendo che era necessario presentare un appello completo nel Regno Unito.

Il signor Assange, attualmente nel carcere di Belmarsh, avrà diversi mesi per preparare il suo appello, che riguarderà se i tribunali statunitensi proteggeranno o meno il suo diritto alla libertà di espressione come cittadino australiano.

Dice che le sue rivelazioni nel 2010 hanno rivelato crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti. I pubblici ministeri affermano che rivelare queste informazioni mette in pericolo la vita delle persone.

Ciò significa che per il momento rimarrà nel Regno Unito.

Gli Stati Uniti chiedono la sua estradizione dopo aver pubblicato migliaia di documenti segreti, che il Dipartimento di Giustizia americano ha descritto come “una delle più grandi violazioni di informazioni riservate nella storia degli Stati Uniti”.

I documenti indicano che l’esercito americano ha ucciso civili in incidenti non denunciati durante la guerra in Afghanistan.