Julian Fleming è indicato come una decisione del tempo di gioco, Camryn Pape disponibile per la stagione inaugurale dell’Ohio State contro Notre Dame

L’Ohio State potrebbe essere senza uno dei primi quattro ricevitori larghi per la sua stagione inaugurale.

Julian Fleming, del terzo anno ampiamente quotato, che ha assunto ripetizioni pre-stagione in prima squadra insieme a Jackson Smith-Nigegba e Marvin Harrison Jr., è stato indicato come la decisione del tempo di gioco contro Notre Dame. Ha partecipato ai primi riscaldamenti con i suoi compagni di squadra prima di apparire in seguito in abiti da strada sul campo, indicando il suo stato come discutibile.

Rapporto sul caso dello stato dell’Ohio sulla signora Notre Decisione sul tempo di gioco WR Julian Fleming Non disponibile RP Evan Pryor

CB Lloyd McFarquard

DL / LB Mitchell Melton

Ryan Day ha detto che Fleming, che era stato soprannominato Iron Buckeye prima di questa stagione per il suo duro lavoro nella sala pesi, lo aveva fatto Il migliore fuori stagione di sempre Da quando il reclutatore a cinque stelle è entrato a far parte dell’Ohio State nel 2020.

Fleming ha saltato quattro partite nel 2021 a causa di un infortunio e ha subito un intervento chirurgico alla spalla fuori stagione dopo la sua stagione da matricola. Fleming si è occupato di problemi alla spalla sin dal liceo e recentemente ha avuto una spalla in uscita dalla presa Durante la pratica pre-stagionale dell’Ohio State. Tuttavia, Day ha detto che Fleming ha rimesso a posto la spalla e ha segnato due gol in una mischia che ha subito seguito l’infortunio.

Se Fleming non gioca, è probabile che al suo posto comincerà il secondo anno Emeka Egbuka. Egbuka ha segnato 115 tiri da matricola e ha concluso la stagione con nove catture per 191 yard. Egbuka era Recluta a cinque stelle E la possibilità di ricevere un numero 1 su larga scala nel Paese nel 2021.

A parte l’interrogatorio di Fleming, l’Ohio è quasi a pieno regime.

Il giocatore del quinto anno Camryn Pape, che ha saltato tre stagioni complete all’Ohio State a causa di frequenti infortuni al ginocchio, sembra essere disponibile per i Bakuis sabato. porta di recente Un altro infortunio al ginocchio Durante la pre-stagione, che gli ha fatto indossare un enorme tutore durante l’allenamento, ma Day ha detto che non sarebbe stata una battuta d’arresto alla fine della stagione.

Gli unici tre Buckeyes elencati come non disponibili per Notre Dame sono Lloyd McFarquhar, il linebacker difensivo/giocatore in background del terzo anno Mitchell Melton e il generale del secondo anno Evan Pryor. Milton si è strappato l’ACL durante la partita di primavera di aprile e Pryor ha strappato l’ACL durante la pre-stagione. Entrambi sono destinati a saltare l’intera stagione.