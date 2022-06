Justin Bieber rivela di avere una paralisi facciale

Justin beiber immagine : Angela Weiss/AFP tramite Getty Images

Justin beiber Sono andato su Instagram oggi Per rivelare l’intero motivo per cui una serie di spettacoli a Toronto e Washington DC sono stati recentemente cancellati spiegare (E sembra) a un pubblico di milioni di fan di cui soffre di una forma Paralisi facciale nota come sindrome di Ramsay Hunt.

(specialmente, Sindrome di Ramsay Hunt tipo IIche si verifica quando il virus della varicella/fuoco di Sant’Antonio si riattiva negli adulti e colpisce in particolare i nervi facciali e provoca il congelamento di metà dell’intero viso . Nel caso tu sia ah Hai bisogno di qualcos’altro di cui aver paura oggi.)

Nel video, Bieber parla direttamente alla telecamera, rivelando chiaramente che i muscoli sul lato destro del suo viso sembrano essere funzionalmente immobili. Ha pubblicato il video dopo che il suo campo ha ricevuto critiche per aver cancellato lo spettacolo precedente Offerte, vale a dire Parte di Bieber continuo giustizia un giro. All’epoca, il Toronto Place pubblicò una nota che diceva: “ A causa di una malattia non correlata al COVID, il Justice Tour ha posticipato gli spettacoli di Toronto di questa settimana”.

Bieber appare abbastanza ottimista nel video, mentre racconta il suo forte desiderio di tornare in tournée il più rapidamente possibile. (I sintomi della sindrome di Ramsay Hunt possono durare fino a tre mesi; può anche causare la perdita permanente dell’udito se non trattata.

G/O Media potrebbe ricevere commissioni Free Mounting Service Samsung 65″ QLED Smart TV QN95B The ultimate 4K experience

Brilliant details shine even in daylight with Quantum Matrix Technology. Powered by a huge grid of Samsung’s ultra-precise Quantum Mini LEDs, it takes exact control of the individual zones of light in your picture for breathtaking color and contrast.

“ I t will go back to normal,” Bieber said in the video, which has been viewed by 15 million people today. “ [It will take] tempo, e non sappiamo quanto durerà, ma andrà bene. E ho speranza, e confido in Dio, e confido che tutto questo sia dovuto a una ragione. Non sono sicuro di cosa sia ora. Ma intanto mi riposo. “

L’attuale tour di Bieber avrebbe dovuto attraversare New York nelle prossime settimane prima di attraversare il continente fino a Los Angeles il 3 luglio (la tappa internazionale avrebbe dovuto occupare la seconda metà dell’anno). Ora è in evoluzione per il prossimo futuro.

[[[[Attraverso diverso]