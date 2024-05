Kaitlyn Clark ha segnato 9 punti al suo debutto casalingo quando i Fever hanno perso

INDIANAPOLIS – Giovedì la guardia Kaitlin Clark è scesa sul pavimento appena progettato per l’Indiana Fever insieme ad altre tre scelte n. 1 del draft WNBA, due ex MVP e un giocatore che ha osservato da vicino durante il liceo. All’apertura casalinga dei Fever, una folla di 17.274 persone ha assistito alla presentazione ufficiale di Clark ai fan di Indianapolis al Gainbridge Fieldhouse.

Ma il New York Liberty, una delle due squadre soprannominate superteam della scorsa stagione (insieme a Las Vegas), ha fatto la sua parte per rovinare la festa, battendo i Fever 102-66.

“Dobbiamo raggiungere un livello di tenacia”, ha detto l’allenatore dell’Indiana Christy Sides. “Quando le cose vanno male, non fermiamo l’emorragia.”

Clark ha chiuso con 9 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, uscendo 2 su 8 dal campo. Dopo 10 palle perse nella sconfitta di apertura della stagione dell’Indiana contro il Connecticut martedì, Clark ha segnato tre palle perse contro il Liberty.

Giovedì ha segnato la prima volta da gennaio 2021 nella sua stagione da matricola in Iowa che Clark, il leader di tutti i tempi della Divisione I, è stato mantenuto a una cifra. All’epoca aveva otto punti contro la Northwestern, ma ora affronta i migliori giocatori del mondo.

Clark, che ha segnato 20 punti contro il Sun, ha detto che l’aspetto positivo del fitto programma della WNBA è che non c’è tempo per essere tristi. Sabato i Fever si recheranno a New York per affrontare nuovamente la Liberty.

“Quando sei in questo campionato, ci sono 12 squadre: tutti sono bravi su tutta la linea”, ha detto Clarke prima della partita. “Abbiamo un gruppo giovane. Ma finché impareremo e continueremo a migliorare, questo sarà positivo per noi”.

Clark, che non è stata coinvolta nella conferenza stampa post partita dopo la sconfitta, ha sottolineato alcune cose che crede siano evidenti debolezze per lei quando si bagna i piedi nel gioco professionistico.

“La fisicità è sicuramente lì… sono stata facilmente buttata fuori dagli schermi”, ha detto. “Il gioco mi sembra un po’ veloce adesso. Più gioco e mi sento più a mio agio, più rallenterà un po’. Sarà più facile per me leggere e vedere lo sviluppo delle cose.”

C’è stata un’enorme eccitazione intorno alla febbre di Clark. Ma questa è ancora una franchigia che non raggiunge i playoff WNBA dal 2016 e inizia con giocatori che sono al terzo, secondo e primo anno nella lega – NaLyssa Smith, Aliyah Boston e Clark – insieme a Katie Lou Samuelson, che è nella sua quinta squadra in cinque anni nella WNBA.

Tutti e quattro i giocatori sono stati scelti alla lotteria, mentre il giocatore di Fever più esperto è Erica Wheeler. È stata scambiata dalla Rutgers nel 2013 ma è riuscita a entrare in campionato. I Fever sono nella fase iniziale del ritrovamento, mentre i Liberty restituiscono tutti e cinque i titolari della squadra delle finali WNBA dell’anno scorso caduta contro gli Aces.

Come Boston e Clark, anche il Liberty ha due ex scelte n. 1: l’attaccante Brianna Stewart (2016) e la guardia Sabrina Ionescu (2020). Stewart e Jonquil Jones sono i due ex MVP e giovedì hanno messo insieme 45 punti, 20 rimbalzi e 8 assist.

Ionescu aveva un record NCAA di 26 triple doppie all’Oregon State, e Clark ha detto che la sua famiglia ha acquistato un abbonamento alla rete Pac-12 mentre era al liceo in modo che potesse guardarlo.

“È fantastico giocare contro di lei”, ha detto Clark di Ionescu, che giovedì ha segnato 14 punti e sette rimbalzi. “È una persona che è stata un appuntamento fisso in questo campionato ed è stata una delle migliori playmaker di sempre. Quindi per me è decisamente un po’ emozionante”, ha aggiunto Clark di Courtney Vandersloot di Liberty, che ha segnato nove punti e sei assist. Anche se sono in competizione con loro.”

Ionescu ha giocato solo tre partite nel suo anno da rookie nel 2020 prima di subire un infortunio alla caviglia a fine stagione. Nella sua prima stagione completa nel 2021, Ionescu ha segnato una media di 11,7 punti, 6,1 assist e 5,7 rimbalzi. Nelle ultime due stagioni è stata una All-Star e nella seconda squadra All-Star della WNBA.

“In questo campionato, ci sono difese difficili che mirano a non farti prendere la palla, a intrappolarla, a non farti segnare”, ha detto Ionescu riguardo a ciò con cui devono confrontarsi tutti i portieri esordienti. “Ci sono stati molti fattori che hanno giocato in una prima stagione difficile per me in campionato, ma questo ti aiuta a capirlo. Devi avere quelle esperienze”.

“Il gioco mi sembra un po’ veloce in questo momento”, ha detto la junior di Fever Caitlin Clark. “Più giochi e più ti senti a tuo agio, più rallenterà un po’.” Nathaniel S. Butler/NBAE tramite Getty Images

Vandersloot era la scelta numero 3 del Chicago Sky nel 2011 e Sides era in realtà un assistente allenatore di Sky all’epoca. Vandersloot è il leader attivo della WNBA negli assist in carriera, secondo solo alla star in pensione del Seattle Storm Sue Bird nella lista degli assist di tutti i tempi.

“La cosa più importante per me è stato il margine di errore”, ha detto Vandersloot di ciò che Clark deve affrontare. “Le cose che facevi costantemente al college non funzionavano al livello successivo.”

Tuttavia, le voci attorno a Clark continuano. C’è un enorme murale di Clark in un hotel del centro di Indianapolis, messo lì da Gatorade, uno dei suoi sponsor. Il negozio della squadra Pacers/Fever a Gainbridge ha tutti i tipi di articoli Fever e Clark: magliette, felpe, gagliardetti, poster, cappelli, ecc. La gente si accalcava fuori dalla piazza poche ore prima della soffiata di giovedì. Molti di loro indossavano il numero 22 di Clark, sia la versione Iowa Hockey che la versione Fever.

Lisa Bluder, che si è recentemente dimessa dopo 24 anni alla guida del programma di basket femminile dell’Iowa, e il suo assistente di lunga data Jan Jensen, che è passato al ruolo di capo allenatore degli Hokies, erano in campo per supportare Clark.

Il gioco non corrispondeva all’hype, ma come ha detto Clark, lei e Fever devono andare avanti rapidamente.

“Ho una grande prospettiva su tutto ciò che accade”, ha detto Clark. “È stato lo stesso durante la mia carriera universitaria. Ci sono stati alcuni momenti che sono stati assolutamente fantastici. Ci sono stati alcuni momenti in cui non ero soddisfatto del modo in cui giocavo e delle prestazioni della mia squadra. Questa è la vita, è solo il basket”.