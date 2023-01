Kaley Cuoco, Ke Huy Quan e altre star

Golden Globes 2023: Eddie Murphy, Jerrod Carmichael non si è tirato indietro I Golden Globe sono tornati alla NBC con il conduttore Jerrod Carmichael che ha affrontato la controversia all’interno dell’HFPA che ha mantenuto lo spettacolo in televisione nel 2022. Intrattieni questo! Stati Uniti oggi

LOS ANGELES – Domenica, le star si sono riunite all’hotel Fairmont Century Plaza vestite a festa per il secondo grande spettacolo della stagione dei premi: Premi della critica.

“tutto ovunque in una volta” È emerso come il migliore della serata, decidendo cinque delle sue 14 categorie nominate. “Abate Elementare” stella Sheryl Lee Ralph Ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista Ha pronunciato un altro discorso potente – così come Angela Bassett e Niecy Nash, quando entrambe hanno vinto premi come attrice non protagonista “Black Panther: Wakanda per sempre” E Dahmer – La bestia: la storia di Jeffrey Dahmer rispettivamente.

Sono successe molte cose durante la trasmissione, ma nella sala da ballo sono successe altre cose che non sono state trasmesse in TV. Dalle stelle che si scambiano selfie con i selfie ai momenti emozionanti dietro le quinte, questo è quello che è successo.

“Ero nel deserto”: Brendan Fraser riceve il Critics’ Choice Award come miglior attore

Amanda Seyfried fa un selfie con Paul Walter Hauser, Kaley Cuoco e Tom Pelfrey condividono un appuntamento notturno

Nella tipica moda di Critics Choice, la seconda trasmissione televisiva ha avuto un’interruzione pubblicitaria e le stelle sono balzate in piedi, praticamente saltando attraverso la sala da ballo per chattare con altre celebrità.

Durante una pausa, Angela Bassett ha chiacchierato con Janelle Monáe. Keegan-Michael Key e sua moglie, Elle Key, si sono diretti al tavolo “Abbott Elementary” per fare due chiacchiere con Quinta Brunson e Lisa Ann Walter. Stephanie Hsu di “Everything Everywhere Every Time” ha condiviso una risata di cuore con Jenny Slate di “Marcel the Shell Wears a Shoe”.

Che senso ha più un Golden Globe? La premiazione non dovrebbe tornare

Dopo ogni premio vinto per la migliore attrice e il miglior attore non protagonista in una serie limitata o in un film TV, Amanda Seyfried e Paul Walter Hauser erano in piedi accanto all’auditorium e parlavano con toni calmi ed espressioni animate. Al termine della conversazione i due si sono scattati un selfie.

Per alcune star, lo spettacolo è stata una serata romantica. Sfoggiando una protuberanza crescente, Kaley Cuoco ha trascorso la maggior parte della notte con il suo partner, Tom Pelfrey. Durante un intervallo, un ospite ha chiesto alla Pelfrey di farsi una foto con Coco, cosa che l’attore ha felicemente accettato. Nash ha anche lavorato sul tappeto rosso insieme a sua moglie, Jessica Bates. I due si sono sposati nel 2020.

Ke Huy Quan fatica a trattenere le lacrime dietro le quinte

L’adrenalina era palpabile durante lo spettacolo, mentre le stelle dell’estasi prendevano i loro occhiali e facevano discorsi sinceri affinché il mondo potesse vederli.

Questa acrimonia è continuata dietro le quinte nella sala dei media, dove i vincitori sono stati istruiti sul posto a rispondere a domande e riflettere sul significato delle loro vittorie.

Dopo aver vinto il premio come miglior attore non protagonista, la star Ke Huy Quan si è commossa mentre parlava con i giornalisti, dicendo che l’onore aveva superato i suoi sogni più sfrenati.

“Volevo solo un lavoro”, disse con voce sommessa, il cuore che batteva ancora.

“Sono molto fortunato”, ha aggiunto, con le lacrime agli occhi. “Ricordo molto bene com’era essere un attore asiatico tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Voglio solo che le porte siano aperte per tutti quegli attori come me che non vogliono altro che un lavoro fisso, e voglio solo che tutti i loro sogni da realizzare”.

Quan non era il solo a provare una gratitudine travolgente. Vincitrice del premio come migliore attrice non protagonista in una serie comica, Ralph è commosso dal suo discorso sui suoi defunti genitori. “Se sono in grado di guardarmi dal cielo”, ha detto, alzando il bicchiere al cielo, “Grazie, mamma e papà, perché questo è per voi”.

In precedenza: La star di ‘Indiana Jones’ Ke Huy Quan ha aspettato ‘oltre 30 anni’ per il ruolo di ‘Everything Everywhere’

in? vibrazioni. Fuori? Propositi per l’anno nuovo

Nuovo anno, stessa celebrità? Sul tappeto rosso, star tra cui Kerry Washington e Ayo Edeberry hanno detto a USA TODAY che non sono molto interessate alle risoluzioni, almeno non per il 2023.

“Ho grandi intenzioni per quest’anno”, dice Washington. Molti condividono gli stessi sentimenti, rompendo con la secolare tradizione di fissare grandi obiettivi personali all’inizio dell’anno.

Kate Hudson dice che “ha deciso di non prendere risoluzioni & mldr; Non ho fatto niente di tutto ciò quest’anno, sarei sexy”.

La star di “All American” Bre-Z ci dice che la sua decisione è stata quella di “mangiare meglio”, ma non sta andando bene. perché? “Semplicemente non ne ho voglia”, dice Pre-Z con una risata. La co-protagonista Samantha Logan ha condiviso che anche lei ha cercato di mangiare meglio nel nuovo anno, oltre ad avere un programma di sonno migliore, ma alla fine, i due hanno convenuto che si trattava di equilibrio.

“Il piano è essere felici. Qualunque cosa ti renda felice”, dice Bri-Z. “La vita è una questione di equilibrio”.

Logan aggiunge: “Il mio corpo si capovolgerebbe, la mia pelle farebbe tutto ciò che vuole, e questo mi rende umano, e non mi interessa più”.

Ediberry dice che anche lei non ha preso alcuna risoluzione, ma ciò che “la prenderà” quest’anno è essere “gentile con me stesso”. E la stella “orso”? Tempo sullo schermo, in particolare TikTok.

Candidature ai premi SAG: “Banshees of Inisherin”, “Everything Everywhere” sono in testa alla classifica del 2023

Il pubblico scelto dalla critica era un elenco A, ma l’elenco no

Cosa portano a cena le celebrità di prim’ordine ai Critics’ Choice Awards? Certamente non un pasto di cinque portate.

Ogni tavolo era rifornito con molta acqua delle Fiji, due bottiglie di vino e una grande bottiglia di champagne. Le opzioni di cibo non erano così abbondanti come la selezione di bevande, però: oltre a un cesto di biscotti su ogni tavolo, le celebrità hanno sgranocchiato una serie di salse tra cui hummus e baba ghanoush.

Nel caso in cui l’hummus non si riempisse abbastanza, c’era un sacco di gelato Cold Stone. Oltre a un piccolo chiosco di gelati all’esterno della sala da ballo, durante le interruzioni pubblicitarie venivano passate anche coppe di pietra fredda all’interno.

È stato solo dopo lo spettacolo che le star hanno finalmente potuto concedersi un po’ di sostentamento. Una volta terminata la trasmissione televisiva, le stelle sono uscite dalla sala da ballo per trovare focacce, involtini di sushi e tavoli da dessert che punteggiano l’area della reception.

La star di “Abbott Elementary” Janelle James Su Gritty, Beyoncé e perché tutti vogliamo essere il manager di Ava