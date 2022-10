Kanye indossa una maglietta White Lives Matter in North’s Game, Kim Snubs Him

Kim non sembra riconoscerlo nelle foto e testimoni oculari affermano che non si è mai nemmeno girata per guardare nella sua direzione mentre erano lì. Ci è stato anche detto che KW aveva un fotografo con lui che sembrava essere impegnato. Nessuna parola su alcun problema a causa della sua scelta di guardaroba.

Quello che sappiamo… Kim l’ha evitato completamente al di fuori di quella disposizione dei posti. Ci è stato detto che in realtà ha spostato la sua auto dall’altra parte dell’edificio non appena è rotolata… per evitare collisioni dopo. In effetti, in questo viaggio si è concentrata interamente sul Nord.