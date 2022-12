Kanye West ammette di “amare” Hitler durante la scioccante intervista ad Alex Jones

Iscriviti all’indirizzo email serale per ricevere la tua guida quotidiana alle ultime novità Iscriviti gratuitamente all”e-mail dell”indirizzo serale negli Stati Uniti

Rapper di vergogna Kanye West ha ammesso “Amo Hitler” Lui e il negazionista dell’Olocausto Nick Fuentes sono stati anche intervistati dal teorico della cospirazione di destra Alex Jones su Infowars.

West, che è stato scaricato da Adidas, GAP e Balenciaga dopo una serie di commenti antisemiti, ha ripetutamente elogiato nazista Leader durante la sua apparizione in programma giovedì mattina.

Nonostante gli sforzi di Jones per dire che non pensava che West fosse un nazista, la star dell’hip-hop ha tagliato corto e ha insistito sul fatto che ammirava l’uomo che ha supervisionato l’omicidio di circa 6 milioni di ebrei.

“Non sei Hitler, non sei un nazista, quindi non meriti di essere satanico”, ha detto Jones Lust, indossando una felpa nera sul viso in studio.

Ma West non era pronto ad accettare il tentativo di Jones di denunciare il nazismo.

West ha risposto: “Beh, vedo cose buone anche su Hitler”.

“Gli ebrei… amano tutti, e il popolo ebraico non mi dirà ‘Puoi amarci e puoi amare quello che ti facciamo attraverso i contratti, e puoi amare quello che paghiamo con la pornografia, ma questo tizio che ha inventato il autostrade, ho inventato il microfono che uso come musicista, non puoi dire ad alta voce che questa persona ha fatto qualcosa di buono e tu hai chiuso con esso.

“Ho chiuso con le valutazioni. Tutti hanno qualcosa di valore da mettere sul tavolo, specialmente Hitler”.

John ha continuato dicendo al rapper che aveva un “feticcio di Hitler” e quando lo spettacolo è arrivato a una pausa commerciale, Jones gli ha detto che non gli piacevano i nazisti o Hitler, a cui West ha risposto in modo scioccante: “Amo Hitler”.

West, che intende candidarsi alla presidenza nel 2024, ha poi aggiunto: “Hanno fatto anche cose buone, dobbiamo smetterla di opporci sempre ai nazisti”.

Ha aggiunto: “I media ebrei ci hanno fatto sentire che i nazisti e Hitler non offrivano nulla di valore al mondo”.

Dopo la straziante intervista, A.J Account Twitter repubblicano La commissione giudiziaria della Camera ha cancellato un tweet che diceva “Kanye. Elon. Trump”. Il tweet è stato pubblicato in ottobre e l’account è stato messo sotto pressione per rimuoverlo mentre West continua a fare commenti antisemiti.

Durante l’intervista di giovedì, West ha anche portato una rete e una bottiglia di latte al cioccolato Yoohoo, apparentemente nel tentativo di deridere il primo ministro eletto israeliano Benjamin Netanyahu.

Ciò è avvenuto il giorno dopo che il politico israeliano ha affermato che l’incontro di Donald Trump Mar-a-Lago con West e Fuentes è stato un “errore”.

“Ho denunciato le osservazioni antisemite di Kanye West. Penso che la decisione del presidente Trump di cenare con questa persona sia sbagliata e fuori luogo. Non dovrebbe farlo. Penso che abbia commesso un errore. Spero che non succeda più”. Il giornalista americano Barry Weiss.

Diverse celebrità hanno denunciato le dichiarazioni di West, Compreso congelato Stella Josh GadChi è ebreo?

“Non è quello che dice Kanye West che mi spaventa”, ha scritto su Twitter. Ha 30 milioni di follower che ascoltano la sua follia in cima a una cheerleader nella forma dell’attuale proprietario di questa piattaforma.

“A nessuno che dice ‘Amo Hitler’ dovrebbe essere concesso ossigeno su qualsiasi piattaforma sociale (punto).”

Jon Stewart ha riassunto la sua reazione senza menzionare direttamente West: