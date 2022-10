Kanye West e Candice Owens sono in costante contatto, lo sta colpendo

si presenta Kanye West E il Candice Owens Non solo hanno deciso di indossare le loro magliette “White Lives Matter” per un capriccio – i due lo stavano pianificando da settimane – alcuni degli ex amici di Kanye ci hanno detto che lei è la sua principale consigliera nella sua vita quotidiana.

Fonti vicine a Kanye ci dicono… Candace ha comunicato con persone per conto di Kanye, lavorando su chiamate, riunioni e apparizioni.

L’abbiamo detto alle persone che erano vicine a Kanye (molte di loro prendere le distanze Dopo i suoi recenti attacchi) crede di trovarsi in una brutta situazione mentalmente, e chiunque lavori per persuaderlo a fare qualcosa di diverso dal chiedere aiuto non è nel suo migliore interesse.

Inoltre… È apparso alla premiere del film Candice mercoledì a Nashville. Ray c Presenti anche le fonti della riunione ci hanno detto che Owens l’ha coordinata nonostante Kim Kardashian.

Le nostre fonti affermano che non è chiaro se Candace venga pagata da Yi come consulente, ma una fonte dice: “Chiunque prenda soldi da lui ne beneficia”. Riguardo al coinvolgimento di Candice nella vita di Kanye, la stessa fonte ha detto: “Lo spingerai a terra”.

All’inizio di questa settimana, Candice ha fatto trapelare un vecchio messaggio vocale da Kim Kardashian per me Ray c Chi ha chiamato Kim Whitney Houston – con cui Ray usciva in quel momento – “Old Man”.

Le nostre fonti di Kanye affermano di ritenere che Candace abbia fatto trapelare una VM per mostrare la sua lealtà a Kanye, in particolare contro Kim, di cui Kanye l’ha accusata. Rapiti i figli degli sposi.

Uno dei motivi per cui gli ex alleati di Kanye pensavano che Candice fosse nelle sue orecchie… fino a poco tempo fa si è riconciliato con Kim, apparentemente d’accordo sul fatto che lei avrà figli circa l’80% delle volte e che avrà un coinvolgimento costante nelle loro vite .



Per quanto riguarda la parlare ad alta voceUna fonte ci dice che “Kanye non riesce a togliersi dalla sua dannata strada, che è la radice di ogni problema a livello personale e professionale”. Domanda… Riceve consigli?