Kanye West – Ultime notizie: il rapper afferma falsamente che Hitler ha investito il microfono mentre le lodi naziste sono state denunciate

Kanye West pubblica il suo video della campagna 2024 dopo aver incontrato Trump

Il rapper caduto in disgrazia Kanye West ha ammesso “I love Hitler” durante la sua scioccante apparizione con il teorico della cospirazione di destra Alex Jones su Infowars.

West, che è già stato scaricato da Adidas, GAP e Balenciaga dopo una serie di commenti antisemiti, ha ripetutamente elogiato il leader nazista durante la sua apparizione nello show giovedì mattina.

Nonostante gli sforzi di Jones per dire che non pensava che West fosse un nazista, la star dell’hip-hop ha tagliato corto e ha insistito sul fatto che ammirava l’uomo che ha supervisionato l’omicidio di circa 6 milioni di ebrei.

“Non sei Hitler, non sei un nazista, quindi non meriti di essere satanico”, ha detto Jones Lust, indossando una felpa nera sul viso in studio.

Ma West non era pronto ad accettare il tentativo di Jones di denunciare il nazismo.

West ha risposto: “Beh, vedo cose buone anche su Hitler”.