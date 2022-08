Kate McKinnon parla della rottura del SNL

Kate McKinnon immagine : Paolo Morigi ( Getty Images )

Nella storia di Sabato sera in direttaKate McKinnon non è probabilmente la più colpevole di un eccessivo “crollo” durante gli sketch: sarebbe l’ospite di un certo talk show che chiameremo Jimmy Breakin’… o Breaky Fallon. Comunque, ultimamente incontrandosi con AquilaLa McKinnon ha rivelato di “vergognarsi” quando è crollata durante gli sketch, dicendo che c’era “qualcosa di non professionale” nel ridere o nell’abbandonare il proprio personaggio per un po’.

L’esempio più famoso di frattura di McKinnon, come citato da Aquila Un pezzo, dalla grafica ricorrente in cui interpreti una donna che è stata recentemente rapita da extraterrestri (con Cecily Strong e Ryan Gosling che interpretano altri rapitori in alcuni di essi). Il formato dello schizzo coinvolgeva essenzialmente tutti nella stanza che interpretavano un uomo etero per McKinnon descrivendo la sua esperienza sempre più bizzarra e orribile, mentre le raccontava Aquila È stato uno spettacolo tanto per lei quanto per gli sceneggiatori originali Mickey Day e Streeter Sydel.

Un altro incontro ravvicinato – SNL

Li incolpa per la sua solita interruzione negli sketch di “Incontro ravvicinato”, dicendo che sarebbe stata “così eccitata” di sentire le strane “trasformazioni di frasi” e gli schizzi che ha scritto, e poi tutti riderebbero come sperava. “A volte è stato molto divertente”, dice, e mentre sapeva che “non doveva rompersi”, ha pensato che potesse anche essere un “suggerimento” per i fan che si stava divertendo tanto quanto sembrava che fosse .

McKinnon non lo incolpa specificamente, ma Ryan Gosling aveva anche la tendenza a scoppiare quando era in quegli sketch, il che probabilmente non aiuta. Inoltre, McKinnon urla a Eddie Bryant, che ha frequentato uno degli agenti del governo che intervista i rapitori, ed è in particolare fuori campo per la maggior parte delle cose più insolite in quegli schizzi. Avrebbe dovuto avere una sorta di reazione all’escalation della storia di McKinnon. Fondamentalmente, quello che stiamo dicendo è che, dal momento che McKinnon non si rompeva o rubava costantemente per la telecamera come Una persona particolare– Di certo non avrebbe dovuto vergognarsene.

Intero Aquila Il pezzo non riguarda gli schizzi di “Close Encounter” e ha altri dettagli interessanti, come quello di cui parla la McKinnon quando ha detto a Lorne Michaels quando se ne stava andando e un riferimento al momento in cui ha suonato il piano nei panni di Hillary Clinton dopo le elezioni del 2016 (forse il più strano momento del suo mandato, anche se lei non la vede in questo modo.)