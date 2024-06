Kate Middleton definisce la monarchia “il miglior giorno dall’incoronazione”: fonte reale

LONDRA – L’obiettivo della famiglia reale era chiaro: presentare al mondo la principessa del Galles, Kate Middleton, schiacciare le teorie del complotto e reimpostare la narrativa reale prima della pausa estiva.

Leggendo la brillante copertura sui siti di notizie britannici il sabato successivo alla fine di Trooping The Colour, gli agenti del palazzo erano senza dubbio abbastanza soddisfatti da dichiarare il lavoro compiuto.

“Katherine è stata assolutamente fantastica”, ha detto una delle amiche di Kate al Daily Beast. La sua affermazione è stata eccezionale e il suo aspetto oggi era aggraziato ed elegante e ha riempito le persone di speranza”.

Un’altra fonte reale ha detto: “L’ha buttato fuori dal parco. Era bellissima e ha inviato tutti i messaggi giusti. Questo è stato il giorno più bello per la reale dall’incoronazione”.

IL telegrafo Ha detto della cerimonia: “È stata questa apparenza tangibile, insieme, così umana, di una regalità come nessun’altra: una riunione di famiglia contro ogni previsione”.

a Londra volte “Con alcuni momenti nei libri di storia reale, metterebbe la sua famiglia reale in cima alla pila”, ha detto, aggiungendo quanto sia stato potente vedere Kate e Re Carlo – entrambi sottoposti a cure per il cancro – fianco a fianco sul balcone di Londra. Buckingham Palace. . “Poco accade per caso quando si tratta di foto e lettere reali”, ha scritto la corrispondente reale Roya Nikah, “Vedere Charles fianco a fianco con la principessa sul balcone di Buckingham Palace la dice lunga sul suo orgoglio per la sua amata nuora. “

IL Posta Il verdetto è stato che l’evento è stato “un ricordo abbagliante e sorprendente dell’abilità, della disciplina e della lealtà delle nostre Forze Armate”.

I politici britannici, che il mese prossimo affronteranno le elezioni generali, erano ansiosi di avvolgersi nella bandiera reale.

Il Primo Ministro Rishi Sunak ha pubblicato: “Dio salvi il Re”, mentre il suo probabile successore come Primo Ministro dopo le elezioni del mese prossimo, Sir Keir Starmer, ha pubblicato: “Congratulazioni a Vostra Maestà. Grazie a tutto il nostro dedicato personale di servizio per questa fantastica dimostrazione di Adunare il colore.”

Anche il tempo ha collaborato. Le nuvole si aprirono e il sole brillò luminoso mentre la famiglia reale si riuniva sul balcone di Buckingham Palace per ricevere gli auguri della nazione nel giorno del compleanno ufficiale del re.

Era impossibile per gli ottimisti non guardare il cielo azzurro brillante dopo una mattinata di forte pioggia come una metafora; La famiglia reale, colpita dal cancro in quest’anno di sfortuna e sfortuna, alla fine riuscì a sopravvivere.

Re Carlo era vivo, anche se non aveva un bell’aspetto (era addirittura fermamente realista). Il quotidiano Telegraph Doveva ammettere che sembrava “un po’ stanco”) mentre guidava la sua famiglia verso un futuro migliore.

Ma non commettere errori, oggi riguardava davvero Kate, che, contro ogni previsione, ha realizzato uno straordinario ritorno con una tale straordinaria perfezione narrativa dell’ultimo minuto che se fosse una storia in una serie TV, rischierebbe di essere liquidata come non plausibile.

La presenza di Kate era Ha detto, era stato oggetto di una pianificazione top secret per diverse settimane, ma è stato finalmente confermato ieri sera alle 18:00, dopo una settimana di furiose speculazioni, quando Kate ha rilasciato una dichiarazione straordinaria completamente diversa da qualsiasi dichiarazione mai rilasciata da qualsiasi membro della famiglia reale, in in cui ha condiviso che era entusiasta di poter partecipare a un gruppo di Trooping (e di iniziare a lavorare da casa). Ma è anche entrata nei dettagli su quanto sia stata positiva la chemioterapia; Burnout, “brutti giorni”, “incertezza”.

Ma una frase usata da Kate ha colpito una nota cauta e cupa: Kate ha detto che “non era ancora fuori pericolo”.

È stata una franca ammissione della gravità della sua condizione in corso. Nei briefing, il Palazzo ha ripetutamente sottolineato ai giornalisti che la partecipazione di Kate al Trooping the Colour non deve essere confusa con il presupposto che sia ora sulla via del ritorno alla vita pubblica.

E qui sta l’unico neo. Avendo trionfalmente dimostrato che Kate sta abbastanza bene da partecipare per ore e ore a un evento festivo, è piuttosto difficile per il Palazzo dire anche che non lo è, e che non parteciperà, diciamo, alla Garter Parade o al Royal Ascot. la prossima settimana.

Naturalmente, i malati di cancro e le loro famiglie capiranno. Questa è la realtà del trattamento del cancro; Quei “buoni giorni” a cui Kate fa riferimento nella sua dichiarazione di solito arrivano per i pazienti verso la fine di ogni ciclo di chemioterapia.

Ma il genio è fuori dalla lampada. Ora le aspettative cresceranno per vedere Kate tornare al lavoro.

Quindi, molto dipende da cosa intendeva esattamente Kate con le sue parole attente e attente quando ha detto, in quella dichiarazione senza precedenti: “Non sono ancora fuori pericolo, sto imparando a essere paziente, soprattutto con l’incertezza”.