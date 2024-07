Kate Middleton fa un’apparizione a sorpresa a Wimbledon con sua figlia, la principessa Charlotte

Kate Middleton fa un meraviglioso ritorno a Wimbledon!

La principessa del Galles, 42 anni, ha preso parte domenica ai campionati di tennis di Wimbledon di quest’anno mentre continua a sottoporsi a cure per il cancro.

La principessa Catherine è stata felicissima di arrivare all’All England Tennis and Croquet Club con la figlia di 9 anni, la principessa Charlotte.

È apparsa di buon umore mentre ha sbalordito tutti con il suo splendido vestito viola.

Charlotte indossava un abito blu a pois.

La principessa Catherine consegnerà il trofeo al vincitore del match tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È mecenate dell’All England Tennis and Croquet Club.

La sua visita arriva un mese dopo che si è unita alla famiglia reale per partecipare alle celebrazioni del compleanno di Re Carlo sul balcone di Buckingham Palace al Trooping the Colour.

Anche se il suo breve ritorno sotto i riflettori ha messo a dura prova la sua salute, l’amata principessa non lascia che la malattia ostacoli il suo amore per il tennis.

La partecipazione della madre di tre figli al torneo del Grande Slam è rimasta incerta da quando ha rivelato al mondo la sua diagnosi di cancro a marzo.

In qualità di mecenate, la principessa Catherine di solito partecipa alle finali maschili e femminili e consegna i loro premi ai vincitori e ai secondi classificati. Reuters

Il mese scorso, secondo quanto riferito, la principessa avrebbe preso in considerazione l’idea di partecipare al torneo annuale di tennis, supponendo che la sua guarigione fosse sulla buona strada.

Oltre ad essere uno sponsor del torneo, Middleton, un appassionato di tennis, si impegna a partecipare al torneo ogni anno e viene spesso visto guardare le partite dal palco reale del campo centrale.

La principessa del Galles, 42 anni, ha deliziato i suoi fan unendosi alla famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace per la celebrazione del Trooping the Colour il mese scorso. Immagini Getty

Il mese scorso, il presidente dell’All England Club – che ospita il torneo annuale su erba – ha affrontato le speculazioni sulla presenza di Middleton.

“Ovviamente la nostra priorità è che il nostro sponsor abbia abbastanza tempo per riprendersi, e certamente non aggiungeremo ulteriore pressione al suo recupero speculando sulla sua partecipazione al torneo di quest’anno”, ha detto Deborah Jevans in una conferenza stampa.

Rispondendo alle voci su chi presenterà i premi per le finali del 13 e 14 luglio, Jevans ha detto che non è stata ancora presa alcuna decisione.

“Per quanto riguarda la cerimonia di presentazione, come negli anni precedenti, annunceremo coloro che parteciperanno a questa cerimonia la mattina delle finali, quindi non è cambiato nulla al riguardo”, ha aggiunto.

Kensington Palace ha rifiutato di commentare.

L’anno scorso, l’amata principessa ha collaborato con la leggenda del tennis Roger Federer per il servizio di raccattapalle pre-torneo.

La principessa, che attualmente è sottoposta a chemioterapia, ha rivelato al mondo il suo cancro lo scorso marzo. WireImage

La principessa ha partecipato con i ragazzi e le ragazze partecipanti ai Campionati di Wimbledon e si è anche allenata con la stella svizzera, otto volte campionessa del torneo.

Mentre Middleton mostra il suo sostegno al torneo annuale, suo marito, il principe William, dovrebbe recarsi a Berlino, in Germania, per tifare per la squadra di calcio maschile inglese quando domenica affronterà la Spagna nella finale di Euro 2024.

Oltre ad essere un mecenate di Wimbledon, l’amato principe è anche un appassionato di tennis. Wimbledon/YouTube

Il Principe di Galles, 42 anni, è il presidente della Federcalcio, l’organo di governo del calcio in Inghilterra, ed è un appassionato di questo sport.

Al futuro re si unirà il nuovo primo ministro britannico, Sir Keir Starmer.