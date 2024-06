Kate Middleton rompe il silenzio dopo aver saltato le prove del Trooping The Color durante le cure contro il cancro

Kate Middleton si è scusata con le guardie irlandesi in una lettera emozionante per aver saltato una grande prova di Trooping the Colour sabato mattina.

“Volevo scrivervi e dirvi quanto sono orgoglioso dell’intero reggimento prima di passare in rassegna il Colonnello e le truppe del reggimento [Color.] “Apprezzo che quest’anno tutte le truppe si siano addestrate per mesi e abbiano dedicato molte ore per garantire che le loro uniformi e le loro esercitazioni fossero pulite”.

Trooping the Colour è una parata cerimoniale annuale delle Guardie a Cavallo che si tiene ogni giugno a Londra per celebrare il compleanno ufficiale di Re Carlo.

Middleton è un colonnello onorario delle guardie irlandesi, una posizione assegnatale da Charles l’anno scorso.

“Resta un grande onore essere il vostro colonnello e mi dispiace molto di non aver potuto ricevere il saluto alla Rivista del colonnello di quest’anno”, continuava la lettera. “Per favore, inviate le mie scuse all’intero reggimento, ma spero di potervi rappresentare di nuovo tutti molto presto.”

Kate Middleton si è scusata con le guardie irlandesi per aver saltato un’importante prova per il film in uscita Trooping The Colour. splashnews.com

“Per favore, inviate i miei migliori auguri e buona fortuna a tutti i soggetti coinvolti.”

La Middleton sarà sostituita dal tenente generale James Bucknall, KCB, CBE nel suo consueto ruolo di ufficiale ispettore presso il Colonel’s Traditional Review “mentre continua la sua guarigione, a Kensington Palace”. Lo ha detto un portavoce della NBC.

Non è chiaro se parteciperà al gala di Trooping the Color, ma si dice che stia “considerando” un’apparizione sul balcone di Buckingham Palace.

La principessa del Galles è rimasta in gran parte lontana dagli occhi del pubblico da quando ha rivelato al mondo la sua diagnosi di cancro a marzo.

E sembra che “potrebbe non tornare mai più al ruolo in cui la gente la vedeva prima”, secondo una fonte Lo ha detto a Us Weekly.

La guardia ha risposto alla lettera della principessa del Galles, dicendo che erano profondamente toccate nel riceverla. Guardie irlandesi/X

Ha descritto come un onore averli come loro leader ed ha espresso il suo profondo rammarico per non aver potuto ricevere il saluto quest’anno. Guardie irlandesi/X

La guardia ha risposto alla lettera della principessa del Galles, dicendo che erano profondamente toccate.

“Continuiamo ad augurare a Sua Altezza Reale ogni bene per la sua guarigione e le mandiamo i nostri migliori auguri”, ha detto la guardia. Pubblicato su X.

A marzo, Middleton Metti un conto da $ 2.500 per la Guardia irlandese Al Regimental Pub nella città di Aldershot, nel Regno Unito, quando perse la parata del giorno di San Patrizio a causa del suo intervento.