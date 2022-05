Kate Moss Johnny Depp si rifiuta di spingerla giù per le scale

Foto: Getty Images di Ron Galella, Ltd./Collezione Ron Galella

Kate Moss ha testimoniato il 25 maggio di essere un ex fidanzato Johnny Depp “Non sono mai stato spinto, preso a calci o gettato giù per le scale.” Invece, ha detto che è venuto a salvarsi dopo averlo descritto come una brutta caduta durante le vacanze. La squadra di Depp ha chiamato Moses come testimone del diniego Indagine per diffamazione Contro la sua ex moglie, Ambra Hert. Depp e Heard si sono entrambi accusati di abusi e Heard ha testimoniato il 5 maggio su un presunto incidente domestico tra lui e la top model quando le star si sono frequentate negli anni ’90. “Signora Moss, conosce Johnny Depp?” Ha chiesto al suo avvocato Ben Chev. “Sì,” rispose Moss con un leggero sorriso. Moss, che ha preso la posizione tramite un video di Gloucester, è apparso con una nuova faccia e ha indossato una giacca scura e una camicia bianca per la sua testimonianza. Ha detto che lui e Depp hanno avuto una relazione romantica dal 1994 al 1998. “Sig.ra. Moss, quando eravate una coppia, era ora che voi due andiate in vacanza insieme al Golden Eye Resort in Giamaica? ” Lei ha risposto positivamente. “E se succede qualcosa?” La masticazione è continuata. “Stavamo lasciando la stanza. Johnny ha lasciato la stanza prima che potessi farlo. Pioveva. Quando ho lasciato la stanza, sono scivolato sulle scale e mi sono infortunato alla schiena”, ha detto Moss. “Ho urlato perché non sapevo cosa fosse successo. Soffrivo. È corso indietro per aiutarmi e mi ha portato nella mia stanza per assistenza medica”. Chew insistette: “Il signor Depp ti ha spinto giù per le scale in qualche modo?” “No”, disse Moss. La squadra di Heard non ha interrogato Moss.

Quando Depp ha preso di nuovo posizione oggi come parte del suo caso di smentita, gli è stato chiesto della voce e delle sue origini. Quello che è successo, ha detto Depp, “quello che ha detto è successo” si riferisce a Mosè. Depp ha ricordato di aver sentito la storia. “La signora Quello che ha sentito ha preso la storia e l’ha trasformata in un incidente molto brutto, aveva tutto in mente”, ha detto Depp. “Eravamo semplicemente in Giamaica; ho lasciato il nostro bungalow tre minuti prima di lei. Ero fuori. All’improvviso inizia a piovere, inizia a piovere come un monsone, e poi ricordo di aver visto Kate uscire dalla porta”, ha detto Depp. C’erano altre tre scalette di legno, ed è scivolata. Le sue gambe si sollevarono e atterrò sul suo coccige. Apparentemente soffriva di dolore fisico. È stata ferita. Lei stava piangendo. Così sono corso a prenderla per assicurarmi che stesse bene. Deb ha continuato: “Ecco fatto. Lo sono sempre stato – questa è l’intera storia, le voci su di essa, non ho mai sentito una voce come questa prima che la signora l’avesse catturata.

La storia del coinvolgimento di Moss nell’indagine sempre incerta di Depp & Heard è alquanto contorta. Secondo quanto riferito, Depp è stato colpito in faccia durante una discussione nella primavera del 2015, temendo che avrebbe gettato sua sorella Whitney giù per le scale. “Non ho esitato, non aspettare. Io, nella mia testa, ho pensato subito a Kate Moss e alle scale. Il Sole Il giornale ha ricordato di aver sentito voci secondo cui aveva spinto un’ex ragazza – che pensava fosse Moss – giù per le scale. Il 17 maggio, a Heard è stato chiesto all’incrocio di spiegare il suo riferimento a Moss. “Pensavi che avrebbe gettato tua sorella giù per le scale come Kate ha lanciato Moss giù per le scale, vero?” Uno degli avvocati di Depp ha fatto riferimento all’accusa e ha sottolineato. Quando gli è stato chiesto, ha risposto: “Ho sentito una voce, una grande voce, al riguardo”. Nominando Moss, Heard ha effettivamente aperto la strada agli avvocati di Depp per chiamarlo testimone dal punto di vista legale. Il resoconto di Moss del suo tempo con Depp fornisce anche una contro-narrativa al suo comportamento di partner romantico. Il deposito video ha testimoniato ai giurati Elena Parkin, che è uscito brevemente con Depp negli anni ’90. Parkin ha descritto Depp come un fidanzato “geloso” che era spesso ubriaco. Ha anche detto che Deb ha lanciato una bottiglia in una stanza d’albergo di Las Vegas durante un alterco con qualcuno nella sua cerchia ristretta.