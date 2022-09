Katie Couric annuncia la sua diagnosi di cancro al seno

A Katie Couric è stato diagnosticato un cancro al seno durante l’estate, dopo di che ha subito un intervento chirurgico e trattamenti radioterapici che si sono conclusi questa settimana.

Come spiegato contemporaneamente dall’annunciatore “CBS Evening” e “Today”. articolo Inserito mercoledì da Katie Couric Media, dove ha condiviso per la prima volta la diagnosi, Couric ha appreso del cancro dopo una mammografia a giugno. Ha perso il controllo di routine che avrebbe dovuto aver luogo otto mesi dopo l’inizio della pandemia.

“Questa volta sono in ritardo di sei mesi. Rabbrividisco quando penso a cosa sarebbe successo se avessi rimandato oltre”, ha scritto, incoraggiando le persone a partecipare ai loro speciali e programmare audizioni aggiuntive quando necessario.

Nel suo articolo personale e nel suo articolo e oltre InstagramCouric, 65 anni, ha condiviso informazioni sulla diffusione del cancro al seno.

“Ogni due minuti, a una donna viene diagnosticato un cancro al seno negli Stati Uniti. Il 21 giugno è diventata una di loro”, ha scritto in un post sui social media che ha pubblicato mercoledì mattina. “Mentre ci avviciniamo al #BreastCancerAwarenessMonth, volevo condividere la mia storia personale con tutti voi e incoraggiarvi a fare il test e capire che potreste rientrare nella categoria delle donne che hanno bisogno di più di una mammografia”.

I membri della famiglia Couric hanno sofferto di varie forme di cancro in passato, inclusi diversi parenti stretti. Nel 1998, il marito del giornalista Jay Monahan morì di cancro al colon in stadio 4 all’età di 42 anni. Sua sorella Emily è morta di cancro al pancreas quando aveva 54 anni, ea sua madre e suo padre sono stati diagnosticati rispettivamente un linfoma non Hodgkin e un cancro alla prostata.

Nonostante la storia medica della sua famiglia, Couric ha detto di essere stata inizialmente sorpresa dalla sua diagnosi perché il cancro al seno “era nuovo”. In seguito ho scoperto che l’85% delle persone con esso negli Stati Uniti non ha una storia familiare.

“Le persone che stanno attraversando un’esperienza di cancro, siano esse pazienti o assistenti sanitari, hanno davvero bisogno del supporto di altri pazienti che sono stati lì”, Egli ha detto Couric durante la sua apparizione in “CBS Mornings” nel 2019.

“A meno che tu non lo stia attraversando, non capisci davvero com’è”, ha continuato. “E ricordo che Jay mi ha detto: ‘Avere il cancro è l’esperienza più solitaria al mondo’. Mi ha reso così triste non poterlo fare a meno, si sentiva così solo”.

L’ultimo ciclo di radiazioni di Couric si è verificato martedì.

“Il mio seno sinistro sembra che abbia preso il sole in topless, ma a parte questo, mi sono sentito così bene”, ha detto.