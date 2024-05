Katy Perry piange mentre dice addio ad ‘American Idol’ dopo sette stagioni

ABC

Avviso spoiler: questo articolo contiene i dettagli del vincitore della stagione 22 di American Idol.

Katy Perry ha preso idolo americano La fase finale come giudice prima di dire addio al concorso dei reality della ABC.

Il cantante, insieme a Luke Bryan e Lionel Richie, sono entrati nelle finali della stagione 22 uno accanto all’altro. Perry era visibilmente emozionata quando ha visto Ryan Seacrest, sapendo che questa sarebbe stata la sua ultima apparizione nello show.

Durante le tre ore finali, Perry è salito sul palco con il terzo classificato Jack Blocker, e hanno eseguito “What Makes a Woman”.

Per tutta la notte, il semplice fatto di menzionare che quello sarebbe stato l’ultimo spettacolo di Perry ha reso il cantante emozionato e con le lacrime agli occhi.

Le ragazze della top 12 sono salite sul palco per eseguire un medley delle canzoni di Perry in onore del suo spettacolo finale. Le canzoni eseguite dalle ragazze erano “Teenage Dream”, “Dark Horse” e “California Gurls”.

Perry non si è rivolta agli spettatori nel suo ultimo giorno come giudice idolo americano. Dopo aver annunciato il vincitore della stagione 22, Abi Carter ha eseguito “What Are You Made For?” Il che ha fatto versare qualche lacrima a Perry.

Mentre scorrevano i tagli e i titoli di coda, Richie è stato visto abbracciare Perry con emozione, con Brian che si è poi unito a lui.

Guarda gli ultimi momenti di Perry idolo americano Nel video qui sotto.

Perry, Brian e Richie si sono uniti ad American Idol nel 2018 quando la ABC ha rilanciato la competizione canora dopo quindici stagioni su Fox. Dalla stagione 16, la giuria è rimasta invariata fino alla partenza di Perry. La ABC non ha annunciato chi sostituirà Perry quando lo show ritornerà per la stagione 23.

Prima della fine, Peri si aspettava già che avrebbe pianto per qualunque cosa fosse accaduta.

“Penso che piangerò per qualsiasi cosa”, ha detto Perry in un’intervista pubblicata sul sito. CABC. “È stato un viaggio bellissimo e adoro guardare questi bambini crescere in questa grande, bellissima trapunta.”