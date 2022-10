Kawhi Leonard (ginocchio) si allontana dalla sconfitta di Clippers contro Thunder

Oklahoma City – Kohi Leonard Ha sofferto di rigidità al ginocchio destro riparato chirurgicamente e ha saltato la sconfitta per 108-94 dei Los Angeles Clippers contro l’Oklahoma City Thunder martedì sera.

Le due squadre si incontreranno di nuovo giovedì a Oklahoma City e anche Leonard siederà fuori da quella squadra.

Prima della sconfitta di martedì, l’allenatore dei Clippers Tai Lu ha detto che Leonard non ha subito una battuta d’arresto nell’ala destra dell’ACL e che la squadra è rimasta molto cauta con il suo fuoriclasse.

Leonard si recherà a Los Angeles mercoledì per ricevere un trattamento per il suo ginocchio. I Clippers vedranno come si sente Leonard prima di determinare la sua posizione nella partita di domenica contro New Orleans.

Dopo la sparatoria, [he] “Aveva una certa rigidità al ginocchio”, mi ha detto prima di suonare i Thunder Clippers. E quindi vogliamo stare attenti, assicurarci di fare la cosa giusta con lui, anche se voleva giocare. Pensavamo che non fosse intelligente. Potrebbe essere arrabbiato con noi se volesse, ma al momento non è così intelligente”.

Leonardo era scomparso. gilgus alexander tè Ha ottenuto 33 punti e L’uomo dell’albero Ne aveva 25 quando i Thunder hanno ottenuto la loro prima vittoria dell’anno. Anche i clipper a mano corta erano privi Paolo Giorgio (malattia diversa da COVID-19) e Marco Morris Sr.. (Ragioni personali).

Leonard, che ha superato la AFC Champions League proprio nella quarta partita del secondo turno contro lo Utah il 14 giugno 2021, ha giocato due delle prime tre partite dei Clippers ed è entrato martedì, registrando 21 minuti a partita. È uscito dalla panchina e ha giocato in tre tempi per riuscire a finire ogni partita. Quando i Clippers hanno giocato una partita back-to-back lo scorso fine settimana, Leonard si è seduto per la prima partita a Sacramento.

Il due volte NBA Finals Player of the Year ha detto ai Clippers che sarebbe stato un processo prima che fosse tornato in forma e che probabilmente non sarebbe tornato nella formazione titolare fino a quando i suoi minuti non fossero stati di circa 34-35 minuti a partita.

Tuttavia, Leonard è stato sollevato fino a quando il suo ginocchio non si è irrigidito dopo la sparatoria di martedì mattina. Lue ha detto che Leonard non è programmato per sottoporsi ad alcun esame medico o screening a Los Angeles.

“Rimandalo a Los Angeles perché ha risorse migliori per riabilitarlo lì”, ha detto Low. “E guarda cosa succede dopo.”

“Voglio dire che fa parte del processo quando stai subendo un intervento chirurgico ACL”, ha aggiunto Lue sulla rigidità. “Siamo noti per avere un po’ di tenacia, quindi dobbiamo essere intelligenti su questo.”