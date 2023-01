Kellen Moore non tornerà come coordinatore offensivo dei Cowboys

FRISCO, Texas – Kellen Moore non è più il coordinatore offensivo dei Dallas Cowboys, ponendo fine a una corsa di quattro anni che ha visto l’attacco classificato tra i primi 10 tre volte.

In una dichiarazione di domenica sera, il capo allenatore di Dallas Mike McCarthy ha dichiarato che i Cowboys e Moore hanno raggiunto una “decisione reciproca di separarsi” dopo un processo di revisione di fine stagione e ulteriori discussioni.

Dopo aver accettato un lavoro di capo allenatore con Dallas nel 2020, McCarthy ha ritenuto importante mantenere Moore in posizione come vantaggio per Anatra PrescottDato che Moore aveva appena completato la sua prima stagione come coordinatore offensivo della squadra, una stagione in cui i Cowboys vantavano l’attacco più alto in termini di yard a partita; Prescott ha anche lanciato per 4.902 yard nel 2019.

Fonti hanno detto a ESPN che McCarthy avrebbe probabilmente assunto le responsabilità di gioco, ma non sono state prese decisioni.

Con Prescott tornato da una lussazione e frattura alla caviglia destra nel 2020, i Cowboys si sono classificati primi in attacco in yard e punti a partita nel 2021. Nel 2022, i Cowboys si sono classificati al quarto posto in punti a partita e undicesimo in yard nonostante Prescott avesse perso cinque partite con un pollice rotto.

“Voglio ringraziare Killeen per il suo profondo impegno, duro lavoro e dedizione che sono stati una parte essenziale del suo tempo con i Cowboys”, si legge nella dichiarazione di McCarthy. “Produrre il nostro insulto e dirigere Duck sono stati al centro dell’influenza di Killeen, e siamo grati per il suo mandato e la sua leadership”.

Jason Garrett è stato l’ultimo allenatore dei Cowboys a chiamare le partite nel 2012. Dopo quella stagione, il proprietario e direttore generale Jerry Jones voleva che Garrett rinunciasse a quei doveri e si concentrasse sull’intera squadra. Bill Callahan ha chiamato le commedie nel 2013, seguito da Scott Linehan dal 2014 al 2018, prima che Moore prendesse il sopravvento.

La scorsa settimana, Moore, che ha ancora un anno di contratto, ha fatto un colloquio per il posto vacante di capo allenatore dei Carolina Panthers che alla fine è andato a Frank Reich. I Los Angeles Chargers hanno recentemente chiesto il permesso di parlare con Moore dell’apertura del coordinatore offensivo, ha detto una fonte.

L’anno scorso, Moore è stato finalista per il lavoro dei Miami Dolphins che è andato a Mike McDaniel. Nel 2020, Moore si è ritirato dalla corsa per il lavoro alla Boise University, la sua alma mater.

Né tornerà l’allenatore dei Cowboys Doug Nusmayer, il cui contratto è scaduto.

“Doug è un professionista consumato e porta ogni giorno un livello di intuizione, entusiasmo e concentrazione sul calcio che ha aiutato tutti quelli con cui ha lavorato durante il suo tempo qui con i Cowboys a esibirsi a un livello superiore”, ha detto McCarthy.

McCarthy è stato il chiamante dei Packers per la maggior parte dei suoi 13 anni di permanenza a Green Bay. Ha rinunciato a questi doveri per un periodo nel 2015, ma ha ripreso play-by-play e ha promesso di farlo per il resto del suo tempo come allenatore dei Lakers, prendendo la decisione di mantenere Moore un giocatore play-by-play nel 2020. uno sorprendente.

A Green Bay, McCarthy ha allenato Brett Favre e W.J Aaron Rodgers, le cui intercettazioni raramente costituivano un problema. Dopo aver intercettato 29 passaggi nel 2005, Favre ha ridotto le sue intercettazioni a 18 e 15 rispettivamente nel 2006 e nel 2007. Rodgers è diventato il titolare nel 2008 e non ha mai segnato più di 13 fuoricampo in una stagione, eclissando la doppia cifra solo due volte (2008, 2010).

Prescott ha pareggiato il vantaggio della NFL nelle intercettazioni nel 2022 con 15, nonostante abbia saltato tutte e cinque le partite. Tuttavia, solo una stagione prima, aveva stabilito un record di squadra con 37 passaggi di touchdown e solo 10 intercettazioni.

Brian Schottenheimer, che ha lavorato come consulente a Dallas nel 2022, potrebbe essere un candidato coordinatore.

Dopo che i Cowboys hanno perso nel turno di divisione contro i San Francisco 49ers, McCarthy ha informato sei allenatori che non sarebbero tornati: l’assistente capo allenatore Rob Davis, l’assistente senior difensivo George Edwards, l’allenatore dei linebacker Skip Beatty, l’allenatore della linea offensiva Joe Philbin, l’allenatore del controllo qualità Kyle Valero e l’assistente line coach Difesa Leon Lett.

I Cowboys sono riusciti a mantenere il coordinatore difensivo Dan Quinn, che ha rimosso il suo nome dalla considerazione dell’allenatore altrove.