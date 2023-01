Kelly Clarkson ha concesso ordini restrittivi contro due persone

Clarkson ha ricevuto ordini restrittivi permanenti giovedì per i prossimi 5 anni v Vittorio Fernandez E Huggett Nicole Young . Sia a Young che a Fernandez è vietato entrare in contatto di qualsiasi tipo con Kelly o i suoi figli e devono rimanere a una distanza di almeno 100 metri.

TMZ ha svelato la storia… Fernandez Sono andato a casa di Kelly In un semirimorchio il giorno del Ringraziamento, sbircia fuori dal cancello di sicurezza e dice che era lì per vedere Kelly. Tornò a casa in più di un’occasione.