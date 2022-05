Kendrick Lamar rivela le date del tour “Big Steppers”.

Poche ore dopo Kendrick Lamar lascialo cadere Il tanto atteso quinto album completo, “Mr. Morale e grandi passi,Ha rivelato enormi date del tour a sostegno dell’album, dato che è uscito in Oklahoma il 19 luglio, e ha viaggiato attraverso il Nord America, l’Europa e l’Australia prima di concludere in Nuova Zelanda alla fine di dicembre, circa cinque mesi dopo la sua uscita. Vedi l’itinerario completo qui sotto.

Il supporto viene eseguito su “The Big Steppers Tour”, che ha lo slogan “Vieni ad aiutare le date del tour di Mr. Mark sponsorizzate da Amazon Music, Rotation e Cash App”.

Biglietti: la vendita pubblica inizia venerdì 20 maggio alle 12:00 ora locale su oklama.com

Mar 19 luglio – Oklahoma City, OK – Paycom Center

Thu, Jul 21 – Austin, TX – Moody Center

Venerdì 22 luglio – Houston, Texas – Toyota Center

Sabato 23 luglio – Dallas, Texas – American Airlines Center

Domenica 24 luglio – Miami, FL – Rolling Loud

Mer 27 luglio – Tampa, FL – Amalie Arena

Ven lug 29 – New Orleans LA – Smoothie King Center

Sab 30 luglio – Atlanta, GA – State Farm Arena

Domenica 31 luglio – Nashville, TN – Bridgestone Arena

Mar 02 ago – Charlotte, NC – Spectrum Center

Giovedì 4 agosto – Washington DC – Capital One Arena

Ven 05 agosto – Brooklyn, NY – Barclays Center

Sab 06 agosto – Brooklyn, NY – Barclays Center

Dom 07 agosto – Long Island, NY – UBS Arena

Mar 09 agosto – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

Mer 10 agosto – Boston, MA – TD Garden

Venerdì 12 agosto – Toronto, Ontario – Scotiabank Arena

Sabato 13 agosto – Toronto, ON Scotiabank Arena

Domenica 14 agosto – Detroit, Michigan – Little Caesars Arena

Mar 16 agosto – Columbus, Ohio – Schottenstein Center

Giovedì 18 agosto – Milwaukee, WI – Fiserv Forum

Ven 19 agosto – Chicago, Illinois – United Center

Sabato 20 agosto – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

Domenica 21 agosto – Kansas City, Missouri – T-Mobile Center

Mar 23 agosto – Denver, Colorado – Circuito di Ball

Mer 24 agosto – Salt Lake City, Utah – Vivint Smart Home Circuit

Venerdì 26 agosto – Portland, Oregon – MODA Center

Sabato 27 agosto – Seattle, Washington – Climate Pledge

Domenica 28 agosto – Vancouver, BC – Rogers Arena

Mar 30 agosto – Sacramento, CA – Gold Center 1

Mer 31 agosto – Oakland, CA – Oakland Arena

Gio 01 settembre – Oakland, CA – Oakland Arena

Mar 06 – San Diego, CA – Vegas Arena presso la San Diego State University

Mer 07 settembre – Anaheim, CA – Honda Center

Ven set 09 – Las Vegas, Nevada – T-Mobile Arena

Sabato 10 settembre – Phoenix, Arizona – Footprint Center

Martedì 14 settembre – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

Mercoledì 15 settembre – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

Ven 7 ottobre – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

Lunedì 10 ottobre – Praga, Cecoslovacchia – O2 Arena

Martedì 11 ottobre – Berlino, DE – Mercedes-Benz Arena

Giovedì 13 ottobre – Amburgo, D – Barclays Arena

Sabato 15 ottobre – Copenhagen, DK – Royal Arena

Lunedì 17 ottobre – Stoccolma, SE – Avicii Arena

Mercoledì 19 ottobre – Oslo, NO – Telenor Arena

Venerdì 21 ottobre – Parigi, Francia – Accor Arena

Lunedì 24 ottobre – Stoccarda, de – Schielehalle

Martedì 25 ottobre – Zurigo, CH – Hallenstadion

Mercoledì 26 ottobre – Lossane, CH – Vaudoise Aréna

Venerdì 28 ottobre – Antwerp, BE – Sportpaleis

Domenica 30 ottobre – Colonia, D – Lanxess Arena

Lunedì 31 ottobre – Francoforte, DE – Festhalle

Mer 02 Nov – Glasgow, Regno Unito – OVO Hydro

Giovedì 03 novembre – Leeds, Regno Unito – First Direct Arena

Ven 04 novembre – Newcastle, Regno Unito – Utilita Stadium

Sabato 05 novembre – Birmingham, Regno Unito – Utilita Arena

Mon Nov 07 – Londra, Regno Unito – L’O2

Martedì – 8 novembre – Londra, Regno Unito – The O2

Domenica 13 novembre – Dublino, IE – 3 Arena

Mercoledì 16 novembre – Manchester, Regno Unito – AO Arena

Giovedì 1 dicembre – Perth, Australia – RAC Arena

Domenica 04 dicembre – Melbourne, Australia – Rod Laver Stadium

Giovedì 08 dicembre – Sydney, Australia – Stadio Kudus Bank

Lunedì 12 dicembre – Brisbane, Australia – Entertainment Center

Ven 16 dic – Auckland, Nuova Zelanda – Spark Arena

Per tutti gli spettacoli statunitensi, i primi biglietti per The Mr. Morale & the Big Steppers Tour per i clienti dell’App Cash tramite la prevendita esclusiva dei biglietti. A partire da giovedì 19 maggio dalle 10:00 alle 22:00 ora locale, i possessori di carte di credito Cash App nuovi ed esistenti possono aprire la propria carta di prevendita, acquistare i biglietti utilizzando le prime 9 cifre della propria carta di credito Ticketmaster e completare l’acquisto all’istante. Chiunque può scaricare l’app Cash e registrarsi per una carta bancomat gratuita istantaneamente tramite cash.app/download. I clienti nuovi ed esistenti dell’app Cash possono facilmente finanziare il proprio account per coprire l’importo totale dell’acquisto e sbloccare l’accesso più vicino al round.