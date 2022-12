Kenneth Shepherd – Ciao, sono il nuovo sceneggiatore di Kotaku

immagine : CD Projekt Rosso / Kotaku

Oh, ciao. Non ti ho visto lì. Sono Kenneth Shepherd, KotakuNuovo redattore personale.

Se non mi conosci, ho passato gli ultimi tre anni a scrivere sull’industria dei videogiochi a Van Byte Come scrittore dello staff, e l’ho fatto attraverso una lente Qualcosa di stranoE il comunicazione socialeE il Introspezione. Ho anche scritto di queste cose in posti come a costineE il IGNE il Incolla rivistaE il Rivista di giocoE molti altri posti che qui non menzionerò. Ma se sei così gentile da leggere le mie parole lì, troverai tutto qui a Kotaku, come quello. Ma oltre a questo, sono qui per aiutarti Suggerimenti e consigli Dove si parla dei motivi e delle ragioni per giocare ai videogiochi.

Ho iniziato come giornalista lavorando per le notizie locali. Quello che è iniziato con la scrittura per il mio giornale universitario alla fine si è trasformato in gestirlo, e poi lavorare per il mio giornale locale per un breve periodo. L’obiettivo finale è sempre stato quello di ottenere un lavoro scrivendo di giochi, ma penso che scrivere di persone a un livello più radicato abbia informato molto su come penso e parlo del settore. Laddove una volta ero interessato a guardare i colossi correre in giro nel nome della conquista del mercato, ora mi interessa di più cosa significa il gioco per noi come cultura di giocatori e creatori. Dico alla gente che la migliore domanda che ho fatto nelle interviste mentre lavoravo al giornale era: “Cosa significa questo per te?” E stavo guardando uno di loro illuminarsi mentre rispondeva. Mi piace mantenere la stessa mentalità quando scrivo di videogiochi e cosa significano per le persone che non si siedono in un consiglio di amministrazione e si vantano di profitti record mentre licenziano metà della loro forza lavoro.

Oltre a scrivere di videogiochi, ne parlo anche FM Normandiaun podcast retrospettivo bisettimanale che conduco insieme distruttivoEric Van Alen. Se il nome non te lo dice, abbiamo iniziato come file effetto di massa Il podcast che ha attraversato l’intera saga fantascientifica di BioWare, con episodi che affrontano ogni gioco insieme a incredibili ospiti provenienti da tutto il settore. La performance di questo spettacolo ha avuto un enorme impatto sulla mia voce critica, spostando gran parte del mio pensiero sui giochi, la narrativa e l’espressione del giocatore in un’analisi davvero particolare di un momento particolare, piuttosto che cercare di incapsulare le cose in tratti ampi e riduttivi.

Negli anni successivi, lo spettacolo è diventato più una generica retrospettiva di videogiochi. Siamo andati a coprire era del DragoE il Impero di GiadaE il L’ultimo di noiE il Final Fantasy XE al momento mancano due episodi alla conclusione della nostra retrospettiva Film cyberpunk 2077. Nel nuovo anno, inizieremo a giocare giogo serie, il che è eccitante, perché è la prima volta che non gioco nello show prima che ne parlassimo.

Oh mio Dio, cosa c’è da dire su di me? Pokèmon È la mia vicepresidente a vita e ho una collezione privata di sei Pokémon che considero la mia squadra principale (Raichu, Palkia, Latias, Beautifly, Torterra e Houndoom). Prima della pandemia, vivevo nei cinema e vedevi tutto ciò che veniva mostrato, buono o cattivo. Sto ancora cercando di riprendere l’abitudine di guardare di nuovo i film, ma questa transizione con la riapertura dei cinema è stata un processo continuo. Prima di scrivere di giochi, ero sulla buona strada per diventare un insegnante di musica che insegnava il coro del liceo (ovviamente ho un talento nello scegliere percorsi di carriera che hanno mercati del lavoro molto stabili), perché ogni adolescente gay che canta nel coro del liceo all’inizio è catturato Negli anni 2010 euforia Sono e potrebbero essere in terapia al momento cercando di dimenticare la performance di “Blurred Lines” di Matthew Morrison. Non suono più musica professionalmente, ma canto un brano in macchina e ho pagato un sacco di soldi per una replica della chitarra di Eli da L’ultimo di noi parte seconda Per non accenderlo di tanto in tanto.

Prima Kotaku, Ho vissuto in una piccola città della Georgia con una Yorkie-Chihuahua di 16 anni di nome Lily, che ha tutto il mio cuore. Non so come reagirai alla vita di città quando ci trasferiremo a New York, soprattutto nella sua vecchiaia, ma ho lavorato a lungo per portarci qui. Ho iniziato a scrivere sull’industria dei videogiochi come uno studente universitario con gli occhi spalancati nel 2013 con una scioccante recensione di… Grand Theft Auto V per i miei documenti universitari (che per fortuna andarono persi a causa di una riprogettazione di tempo e luogo), ma quello che non dissi alla maggior parte delle persone all’epoca fu che avevo iniziato a scrivere di videogiochi perché ero sicuro che la carriera mi avrebbe tirato fuori i confini soffocanti della piccola città della Georgia e nella grande città in cui desideravo vivere lì. Anni di college, una pandemia, problemi di salute e un licenziamento dopo, sto scrivendo questo dall’ufficio di New York del G/O come redattore del personale per Kotaku. Posso vedere edifici alti dalla finestra e sentire il trambusto della città sottostante. Per molto tempo, vedere lo skyline di una città è stato come se la tua famiglia ti portasse in un bel ristorante. Era un evento speciale che sapevi ti avrebbe fatto guadagnare uno o due stipendi. Attualmente? Una volta finita la mia giornata di lavoro, uscirò in città e saprò di non essere più solo un passante.

Quindi, mentre scrivo questo, è tempo di un grande cambiamento per me. Una cosa è passare dalla scrittura per un sito web a un altro e un’altra è spostare tutta la tua vita nella città che hai sognato per metà della tua vita. Bene, ecco i nuovi inizi in un posto nuovo ed entusiasmante. Sia nella grande città che qui Kotaku. Guardatevi tutti in prima pagina.