Kenny Chesney “distrutto” dalla morte di un fan dopo il concerto di Denver

La star della musica country Kenny Chesney ha detto di essere “rotto” dopo che un fan è morto cadendo da una scala mobile dopo il suo concerto all’Empower Field al Mile High Stadium di Denver, in Colorado.

La donna, la cui identità non è stata ancora rivelata, è caduta nel corridoio poco prima delle 23:00 durante l’ultima tappa di Chesney nel tour “Here and Now” di sabato. La distanza delle goccioline è sconosciuta in questo momento.

Il dipartimento di polizia di Denver ha confermato a The Post che l’incidente era oggetto di indagine come morte accidentale.

“Ho il cuore spezzato quando ho saputo della scomparsa di qualcuno dopo il nostro spettacolo”, ha detto il cantautore, American Kids. Posta di Denver nella situazione attuale. “C’era così tanta gioia, così tanti cuori provenienti dai residenti di Denver la scorsa notte – e sentire questo è straziante”.

“La vita è preziosa. Condividere la musica ci unisce e questo amore che condividiamo ci rende molto di più. Per la signora che è venuta a condividere questo amore, non ci sono parole. Per la perdita dei suoi amici e della sua famiglia, mi sento così triste per loro e per loro”.

Kenny Chesney ha detto di essere “distrutto” dopo la morte di un fan dopo il suo concerto a Denver. Getty Images

Una donna è morta dopo essere caduta da una scala mobile a seguito di un concerto di Kenny Chesney all’Empower Field at Mile High a Denver, in Colorado. AP

Il dipartimento di polizia di Denver ha detto al The Post che l’ufficio del medico legale rivelerà l’identità della donna.

Sabato, la polizia di Denver ha twittato che stavano “conducendo un’indagine sulla morte esterna” a Empower Field.

“Era un’ospite adulta all’Empower Field at Mile High, appollaiata sulla ringhiera di una scala mobile, è caduta nel corridoio sottostante ed è morta per le ferite riportate” Lo ha detto in un tweet.

“Per quanto ho capito, non c’era niente di tutto ciò, è stata solo una caduta accidentale, non credo che nessuno l’abbia spinto o qualcosa del genere”, ha detto il portavoce della polizia Nate Magee all’outlet.

Empower Field a Mile High, dove è stato presentato Chesney, ha rilasciato una dichiarazione Su Twitter dopo la tragedia.

“Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai cari della donna coinvolta nel tragico incidente verificatosi alla fine del concerto di gala di sabato all’Empower Field di Mile High”, si legge nella dichiarazione.

“Niente è più importante della sicurezza dei nostri ospiti e la società di gestione dello stadio è in contatto con il dipartimento di polizia di Denver mentre stanno indagando su questa sfortunata situazione”.

L’incidente è avvenuto solo settimane fa Un fan è caduto dall’ascensore ed è morto Dopo lo spettacolo di apertura del Weeknd Tour a Filadelfia il 14 luglio.

Il proprietario del partito ha subito un trauma cranico dopo essere caduto per circa 40 piedi nel Lincoln Financial Field, ha confermato al The Post il dipartimento di polizia di Filadelfia.

Dopo le indagini, la polizia ha detto allo sbocco che la caduta dell’uomo sembrava essere stata accidentale.