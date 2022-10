Keri Irving: la star di Brooklyn Nets difende il tweet sul documentario ritenuto antisemita e si alza condividendo il video di Alex Jones

CNN

Reti di Brooklyn stella Keri Irving Ha detto che “non rinuncerà a nulla in cui credo” dopo che il suo proprietario di casa lo ha condannato NBA Il team ha twittato un collegamento a un film documentario ritenuto antisemita.

Giovedì la guardia della star ha twittato un collegamento al film del 2018 “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”, basato sull’omonimo libro di Ronald Dalton. Rolling Stone ha descritto il libro e il film come “pieni di metafore antisemite”.

In una conferenza stampa post-partita dopo la sconfitta dei Nets contro gli Indiana Pacers di sabato, Irving ha difeso la sua decisione di pubblicare un collegamento al documentario.

“In termini di contraccolpo, siamo nel 2022 e la storia non dovrebbe nascondersi a nessuno, e non sono una persona che divide quando si tratta di religione, abbraccio tutti i ceti sociali”, ha detto.

“Quindi le affermazioni dell’antisemitismo e chi è il popolo eletto originale di Dio e entriamo in queste conversazioni religiose ed è grande no, no, non vivo la mia vita in quel modo”.

Diverse organizzazioni hanno condannato il tweet di Irving, tra cui l’Anti-Defamation League (ADL), l’NBA, i Brooklyn Nets e il proprietario dei Nets Joe Tsai.

“Sono deluso dal fatto che Kyrie sembri supportare un film basato su un libro pieno di disinformazione antisemita”, il proprietario di Nets Joe Tsai cinguettare Venerdì sera.

“Voglio sedermi e assicurarmi che capisca che questo fa male a tutti noi e, come pastore, è sbagliato promuovere l’odio sulla base della razza, dell’etnia o della religione”.

Tsai ha aggiunto: “Questo è più grande del basket”.

Irving ha detto alla conferenza stampa di “rispettare Ma Ju [Tsai] Ha detto: “Ma ha affermato di non aver twittato qualcosa di dannoso.

“Ho fatto qualcosa di illegale? Ho fatto del male a qualcuno, ho fatto del male a qualcuno? Sono uscito e ho detto che odio un certo gruppo di persone?”

“È una piattaforma pubblica su Amazon, che tu voglia guardarla o meno dipende da te”, ha detto Irving. “Ci sono cose pubblicate ogni giorno. Non sono diverso dal prossimo essere umano, quindi non trattarmi in modo diverso. ”

La CNN ha chiesto ad Amazon un commento, ma non ha ricevuto risposta al momento della stampa.

Allo stesso tempo, Irving ha riconosciuto la sua “posizione unica” per influenzare la sua comunità, ma ha detto che “ciò che pubblico non significa che approvo tutto ciò che viene detto o fatto o che faccio una campagna per qualsiasi cosa”.

Jonathan Greenblatt, CEO della Anti-Defamation League, a twittare Venerdì, il post sui social media di Irving è stato descritto come “inquietante”.

Il libro e il film promuovono il commercio di temi antisemiti, compresi quelli promossi dalle sette pericolose del movimento israelita ebreo nero. Irving dovrebbe chiarire ora”.

Anche i Nets si sono espressi contro il tweet della star guard.

“I Brooklyn Nets condannano fermamente e non tollerano la promozione di alcuna forma di incitamento all’odio”, ha affermato il team in una dichiarazione alla CNN.

Crediamo che in queste situazioni la nostra prima azione debba essere un dialogo aperto e onesto. Ringraziamo coloro, inclusa l’Anti-Defamation League (ADL), che ci hanno sostenuto in questo periodo”.

L’NBA ha rilasciato una dichiarazione detto “L’incitamento all’odio di qualsiasi tipo è inaccettabile e va contro i valori di uguaglianza, inclusione e rispetto della NBA.

“Riteniamo di avere tutti un ruolo da svolgere nel garantire che tali parole o idee, comprese le parole o le idee antisemite, siano contestate e confutate, e continueremo a lavorare con tutti i membri della comunità NBA per garantire che tutti comprendano il impatto delle loro parole e delle loro azioni”.

Nel frattempo, Rolling Stone ha affermato che il film e il libro contenevano idee allineate con alcune “fazioni estremiste” all’interno del movimento ebraico nero israeliano che esprimevano sentimenti antisemiti e altri sentimenti discriminatori.

Durante la conferenza stampa, a Irving è stato anche chiesto della sua decisione di condividere un video creato dal conduttore di talk show di estrema destra e teorico della cospirazione Alex Jones, a cui è stato recentemente ordinato di pagare quasi 1 miliardo di dollari di risarcimento alle famiglie di Sandy Hook per le sue bugie sul massacro.

Irving ha chiarito di non essere d’accordo con le false affermazioni di Jones secondo cui la sparatoria di Sandy Hook è stata orchestrata, ma ha sostenuto il post di Jones di settembre “On America’s Secret Forest Societies”, che Irving crede sia “vero”.