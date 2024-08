Kerry Washington si unisce a Tony Goldwyn alla Convenzione Nazionale Democratica

Quando Kerry Washington ha ospitato giovedì la cerimonia di chiusura della Convenzione nazionale democratica, è stata raggiunta da un ospite presidenziale.

Il vincitore dell’Emmy Award si è riunito sul palco scandalo Il co-protagonista Tony Goldwyn ha creato un momento virale in onore del candidato democratico, il vicepresidente Kamala Harris, alla presenza di migliaia di sostenitori.

“Come ci ha detto Michelle Obama, ‘Facciamo qualcosa. Facciamo un video. Tutti tirino fuori i loro telefoni… Faremo un momento'”, ha detto Washington. “Qualcuno può portarmi il mio telefono? Voglio catturare questo momento storico e condividerlo con le persone che amiamo.”

Il pubblico è poi esploso in applausi mentre Goldwyn correva sul palco, con il telefono di Washington in mano. Ha chiesto a tutti di fare un video cantando insieme lo slogan di Harris. Gli attori hanno cantato: “Quando litighiamo” e il pubblico ha risposto: “Vinceremo!”

Washington ha aggiunto, tra gli applausi del pubblico: “Sei pronto per la vittoria di Kamala Harris? Questo è positivo, perché la vittoria di Kamala significa la vittoria dell’America. Ci siamo riusciti, grazie, Tony”.

Hanno poi avuto un piacevole scambio di battute quando Goldwyn gli ha chiesto se poteva restare con lei sul palco. “No, dovete andare”, ha detto Washington salutando il pubblico. “Tony Goldwyn, signore e signori!”

Washington aveva precedentemente pubblicato un selfie con Goldwyn dalla sala della Convenzione Nazionale Democratica, scrivendo: “Dare alla gente quello che vuole…”

Goldwyn ha anche pubblicato una foto con Washington che gli infila scherzosamente il dito nel naso, scrivendo: “Sono affari seri in corso con @kerrywashington al #DNCChicago!!!”

Washington ha interpretato l’esperta di gestione delle crisi Olivia Pope nella serie della ABC Shondaland, andata in onda per sette stagioni dal 2012 al 2018. Goldwyn ha interpretato il suo cliente e amante, il presidente Fitzgerald Grant III. Lo spettacolo è stato ispirato in parte dall’assistente stampa dell’ex presidente George W. Bush, Judy Smith, che ha servito nella serie come co-produttore esecutivo.