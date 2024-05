Kevin Costner svela il Western Gamble Horizon a Cannes

Kevin Costner

Kevin Costner è entrato a Cannes con una spavalderia da cowboy, fabbricando armi sul tappeto rosso tra gli applausi del pubblico prima della première del suo film. Horizon: un’epopea americana – Capitolo unoun western in parte autofinanziato con uno dei più grandi flop della sua lunga carriera.

All’interno del Grand Theatre Lumière, Costner è stato accolto con lunghi applausi (anche da parte di alcuni ospiti che indossavano cappelli da cowboy) prima della première pubblica del film, che aveva un budget di oltre 90 milioni di dollari ed era previsto come parte di una saga in quattro parti. .

Tre ore dopo, mentre scorrevano i titoli di coda, il pubblico ha fatto una standing ovation che ha iniziato a scemare intorno ai quattro minuti e mezzo, ma poi è continuata per circa dieci minuti, terminando con le lacrime che sono state versate. Costner ha preso il microfono per parlare del suo film, che ha diretto, prodotto, co-sceneggiato e interpretato.

“Mi dispiace che abbiate dovuto applaudire così a lungo perché potessi parlare”, ha detto Costner al pubblico, aggiungendo del film: “Non è più il mio film. È vostro. L’ho capito nel momento in cui tutto questo era finito. E questo è il momento.” come dovrebbe essere.” “Cose.”

“Penso che i film non riguardino i loro fine settimana di apertura”, ha continuato Costner, “riguardano le loro vite. E quante volte sei disposto a condividerle. E spero che condividerai questo film con i tuoi cari e i tuoi figli. .”

Orizzonte Questa è una grande scommessa per Costner, che ha cercato di realizzare il progetto per più di 30 anni. Dopo decenni di tentativi di trovare un finanziatore per lo studio, Costner ha invece investito 20 milioni di dollari nel progetto, rinviando le sue parcelle e chiedendo un prestito contro la sua casa di Santa Barbara. “Quando nessuno voleva fare il primo, ho avuto la brillante idea di farne quattro”, ha detto ironicamente Costner a febbraio durante una conferenza stampa. E’ già licenziato capitolo 2che si piega dopo soli due mesi Capitolo primo. Ha altre due sceneggiature che vuole scrivere, che gira pochi giorni dopo Capitolo 3, Ma ha bisogno di soldi per completare il quadro.

Da quando ha diretto il vincitore del miglior film ballando con i lupiCostner divenne sinonimo del genere western ed emerse come uno dei suoi più grandi campioni. È stata una delle prime star del cinema di serie A a fare il salto in televisione attraverso le miniserie Hatfield e McCoys Nel 2012, prima che il passaggio dal cinema alla TV diventasse un luogo comune. Ancora più importante, ha guidato il potere degli ascolti Yellowstone Per cinque stagioni, il destino della seconda metà della quinta stagione è in bilico. (Yellowstone I produttori hanno rivendicato Costner Orizzonte Il programma lo ha reso non disponibile per la proiezione, mentre il campo di Costner ha attribuito la colpa a un ritardo nella scrittura Yellowstone FINE.)

Costner conta su se stesso Yellowstone La folla si presenta Orizzonte. Con una mossa audace, le prime due parti verranno rilasciate in stretta successione Capitolo 1 Arriverà in Nord America il 28 giugno capitolo 2 In arrivo ad agosto. Warner Bros. Distribuzione nazionale, ma non hanno una parte finanziaria nel gioco.

Anche se il film sembrava piacere al pubblico di Cannes, Reporter di Hollywood Il critico cinematografico principale David Rooney non era preoccupato, scrivendo: “Kevin Costner è stato in sella abbastanza a lungo da conoscere la differenza tra un film importante come un western”. ballando con i lupiuna breve serie come Hatfield e McCoys O in forma lunga come Yellowstone. Tutti questi progetti sono andati bene e lui li ha fatti bene. Il suo legame con l’ideale americano e con le terre desolate che chiama casa è innegabile. Allora perché la sua tentacolare nuova storia di frontiera, Horizon: un’epopea americanaUn atto così goffo? Sembra una serie limitata riformattata come film, ma sembra più un taglio approssimativo affrettato che una versione già pronta per qualsiasi formato.

Raggiungetelo a Cannes Orizzonte Nel cast Sienna Miller, Jena Malone, Isabelle Fuhrman, Ella Hunt, Georgia MacPhail, Abby Lee e Wasi Schiff. Costner ha ricevuto il sostegno per il film da ospiti di spicco, incluso il suo JFK Regia: Oliver Stone, Julianne Moore, Michelle Yeoh e Isabelle Huppert.

Per quanto riguarda il futuro OrizzonteCostner ha concluso le sue dichiarazioni promettendo al pubblico che ci saranno altri tre film in arrivo. “È solo un altro miracolo nella mia vita. Spero che questa volta ne valga la pena”, ha detto l’attore.

