Kevin Spacey appare alla corte di Londra dopo essere stato accusato di violenza sessuale

Spacey ha parlato per confermare il suo nome, data di nascita e indirizzo di Londra durante una breve udienza procedurale, con una data fissata per il 14 luglio per la sua prossima udienza.

È stato rilasciato su cauzione incondizionata dopo che il suo avvocato ha detto alla corte che avrebbe dovuto tornare negli Stati Uniti tra le date del tribunale per lavorare e vedere la sua famiglia.

Il mese scorso, l’attore 62enne di “House of Cards” è stato accusato di quattro capi di imputazione per aver aggredito sessualmente tre uomini, insieme a un quinto per aver indotto una persona a impegnarsi in attività sessuale penetrativa senza il suo consenso.

L’avvocato di Spacey ha detto alla corte che “nega fermamente” tutte le accuse di criminalità.