Kevin Spacey è stato accusato nel Regno Unito di 4 capi di imputazione per aggressione sessuale

I pubblici ministeri britannici hanno dichiarato giovedì di aver accusato l’attore Kevin Spacey di quattro capi di imputazione per aggressione sessuale contro tre uomini, un annuncio che è arrivato quando l’attore è apparso in un tribunale di New York mentre testimoniava in un caso diverso.

Il Crown Prosecution Office ha affermato che Spacey “è stato anche accusato di aver costretto una persona a impegnarsi in attività sessuali penetranti senza il suo consenso”. I presunti incidenti si sono verificati a Londra tra marzo 2005 e agosto 2008 e uno nell’Inghilterra occidentale nell’aprile 2013. Le presunte vittime hanno ora tra i 30 ei 40 anni.

Rosemary Ainsley, capo del servizio per i crimini speciali, ha affermato che le accuse sono arrivate dopo un esame delle prove raccolte dalla polizia metropolitana di Londra.

La polizia britannica ha interrogato Spacey, 62 anni, due volte vincitore di un Oscar, nel 2019 per le accuse di diversi uomini di averli aggrediti. La star di “House of Cards” ha diretto l’Old Vic Theatre di Londra dal 2004 al 2015.

Spacey ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per il film “I soliti sospetti” del 1995 e l’Oscar come attore protagonista per il film “American Beauty” nel 1999.

Ma la sua famosa carriera si è interrotta bruscamente nel 2017, quando l’attore Anthony Rapp ha accusato la star di averlo aggredito a una festa negli anni ’80, quando Rapp era un adolescente. Spacey nega queste accuse.

Spacey ha testimoniato giovedì in un’aula di tribunale di New York City nella causa civile intentata da Rapp. Spacey non ha risposto ai giornalisti mentre lasciava l’aula parlando al cellulare.

Le nuove accuse penali sono state menzionate brevemente dall’avvocato di Rapp durante l’udienza in tribunale e gli avvocati di Spacey ne sono stati interrogati dai giornalisti durante un’interruzione della testimonianza. Si sono rifiutati di commentare.

Un altro procedimento penale contro Spacey, un’accusa di aggressione indecente e carica di batteria derivante dalla presunta molestia di un uomo di 18 anni in un resort di Nantucket, è stata archiviata dai procuratori generali del Massachusetts nel 2019.

L’udienza del tribunale di giovedì a New York City ha affrontato una questione tecnica nella causa civile, se sarebbe stata trattata meglio in un tribunale federale o in un tribunale statunitense. Spacey è stato chiamato a testimoniare su dove vive, non sulla veridicità delle accuse contro di lui.

Spacey ha testimoniato che la sua residenza principale e la sua residenza erano a Baltimora, dove si è trasferito per girare “House of Cards”. Ha detto che era “affascinato dal suo fascino e dalla sua bellezza”. Ma ha anche testimoniato della sua permanenza a Londra come direttore artistico di Old Vic.

“Era così importante per me che mi adoravo per un pubblico britannico e che non sarei scappato”, ha detto, notando che il suo inizio è stato turbolento a causa della “disastrosa produzione” nel 2005 dell’ultima commedia di Arthur Miller.

Ma ha detto: “Sono cittadino americano. Una volta finito il lavoro, torno in America”.

Ha detto di aver fatto un viaggio a Londra nel febbraio 2020 per un possibile film, ma poi la pandemia si è diffusa. Il suo medico americano gli consigliò di rimanere lì, dove rimase fino al settembre successivo, quando il suo visto scaduto e volò a Los Angeles per l’arbitrato.

Ha detto che da allora non è più tornato nel Regno Unito.

___

Lo scrittore dell’Associated Press Larry Neumeister di New York ha contribuito a questo rapporto.

___

Corregge la storia per riflettere che è stato l’avvocato di Rapp, non Spacey, a presentare le accuse penali in tribunale.