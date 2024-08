Kim Dotcom, fondatore di Mega Upload, sarà estradato negli Stati Uniti in un procedimento penale

Kim Dotcom, la mente dietro il divieto del sito di condivisione file MegaUpload, sarà estradato dalla Nuova Zelanda negli Stati Uniti per essere processato – come ha risposto con aria di sfida: “Non me ne vado”.

Il ministro della Giustizia neozelandese Paul Goldsmith ha ordinato l’estradizione alle autorità statunitensi del residente neozelandese di origine tedesca, che dal 2012 lotta contro l’estradizione negli Stati Uniti con l’accusa di aver creato un sito Web di download illegale.

La Nuova Zelanda ha ordinato l’estradizione di Kim Dotcom negli Stati Uniti 12 anni dopo aver iniziato a combattere l’estradizione. Immagini Getty

“Amo la Nuova Zelanda. Non me ne andrò… Non preoccuparti, ho un piano”, ha twittato giovedì in un’apparente risposta all’ordine di Goldsmith.

Goldsmith ha detto che avrebbe concesso a Dotcom “un breve periodo di tempo per considerare e consigliare la sua decisione” e ha rifiutato di commentare ulteriormente la sua decisione.

Martedì, il famoso magnate di Internet ha postato su X: “L’obbediente colonia americana nel Pacifico meridionale ha appena deciso di estradarmi a causa di ciò che gli utenti hanno caricato sul sito Megaupload”.

Le autorità statunitensi hanno chiuso MegaUpload più di dieci anni fa e hanno accusato Dotcom, noto come Kim Schmitz, di violazione del copyright, cospirazione, racket e riciclaggio di denaro. Nello stesso caso sono stati accusati anche tre suoi ex colleghi.

Le autorità federali sostengono che il sito estremamente popolare, fondato da Dotcom nel 2005, abbia generato profitti per oltre 175 milioni di dollari, la maggior parte dei quali da persone che scaricavano illegalmente canzoni, programmi TV e film. Funzionari statunitensi sostengono che il presunto furto digitale diffuso sia costato agli studi cinematografici e alle case discografiche circa 500 milioni di dollari.

Dotcom ha sostenuto che non dovrebbe essere ritenuto responsabile quando altri scelgono di utilizzare il suo sito per violare la legge e che il caso avrebbe dovuto essere portato dinanzi ai tribunali civili, non penali. Ha inoltre affermato di non aver mai vissuto, visitato o condotto alcuna attività commerciale negli Stati Uniti.

Il magnate di Internet dovrà affrontare un processo negli Stati Uniti con l’accusa di violazione del copyright, riciclaggio di denaro e accuse correlate. AFP/Getty Images

Nel 2017, dopo aver perso una sentenza di appello, Dotcom ha affermato: “Il Copyright Act della Nuova Zelanda (92B) chiarisce che un ISP non può essere ritenuto penalmente responsabile per le azioni dei suoi utenti”. “A meno che tu non sia Kim Dotcom?” Ma l’Alta Corte non è stata d’accordo, sostenendo che secondo la legge neozelandese la condotta potrebbe essere classificata come frode, aprendo la strada all’estradizione di Dotcom.

L’imprenditore web di Auckland è stato arrestato nel 2012 durante un’irruzione della polizia nella sua villa. È stato tenuto in prigione per un mese prima di essere rilasciato su cauzione. Da allora, lui e il suo coimputato hanno lottato per l’estradizione in Nuova Zelanda, dove hanno portato il caso davanti alla Corte d’appello neozelandese.

Ha rilanciato l’attività come Mega nel 2013 sotto il dominio neozelandese, ma non è più coinvolta dal 2015. Mega, ora gestito da un neozelandese, si definisce un sito di “privacy online”.

Dotcom ha fondato il sito web MegaUpload, poi chiuso, che secondo i funzionari statunitensi è stato responsabile di perdite per 500 milioni di dollari dopo che le persone hanno utilizzato il sito per scaricare musica, film e programmi TV. Zomapress.com

L’Alta Corte della Nuova Zelanda ha approvato per la prima volta l’estradizione di Dotcom nel 2017, decisione confermata nel 2018. L’Alta Corte ha nuovamente confermato la sua estradizione nel 2020 ma ha consentito un ulteriore controllo giurisdizionale.

Due dei coimputati di Dotcom, Mathias Ortmann e Bram van der Kolk, hanno raggiunto un patteggiamento e sono stati condannati al carcere nel 2023 ed hanno evitato l’estradizione. Il terzo imputato, Vin Patato, è morto in Nuova Zelanda nel 2022.

L’avvocato di Doctom, Ira Rothkin, ha detto in un post su X che la sua squadra sta “lavorando al controllo giudiziario della Corte Suprema”.

Con fili postali