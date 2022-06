Kim Kardashian e Pete Davidson condividono fantastiche foto delle vacanze

Pete Davidson e Kim Kardashian, che sono stati fotografati qui ad aprile, sorridono tutti nelle loro nuove foto delle vacanze. (Foto: STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images)

È un altro giorno in paradiso Kim Kardashian E il Pete Davidson.

di venerdì, Kardashian La star ha rilasciato nuove foto di lei e Sabato sera in diretta Alum ha scattato la loro vacanza tropicale. La mostrano mentre indossa un completo metallico in due pezzi, che in seguito ha trasformato in un bikini prima di scattare foto.

Lo mostrano anche sorridente mentre è in piedi accanto a Kardashian nelle acque blu e verdi. In un’altra inquadratura, un primo piano, gli spettatori possono vedere chiaramente Davidson Tatuaggio “La mia ragazza è un avvocato” Tra il collo e la spalla sul lato con molto inchiostro.

Kardashian Spiegato lunedì Ann Davidson, che da allora è stata al suo fianco alla fine dell’anno scorso, “Superato il test del fidanzato per i contenuti.” Il suo commento ha accompagnato una sbirciatina nella loro giornata, kayak e snorkeling nell’acqua. Lei indossava un bikini nero, mentre lui indossava pantaloncini neri.

Mentre erano in vacanza, Davidson ha fatto il suo debutto, beh, almeno la sua voce Lo ha fatto – nel finale di stagione del reality show Hulu di Kardashian.

Come accennato dal fondatore di Skims shapewear e SKKN Skincare in un’intervista laterale.

“Sento solo di voler essere davvero sicura e non essere tipo ‘Oh mio Dio, ho incontrato qualcuno e mi sto divertendo’ e poi come iniziare a parlarne nello show”, ha detto. “Allora se non parliamo dopo mesi sarò un idiota. O anche una puttana.”

Mentre Kardashian si stava rilassando sulla spiaggia, c’era un gran trambusto in giro L’iconico abito di Marilyn Monroe Lo ha indossato al Met Gala il mese scorso. ha detto Jamie Il vestito è stato danneggiatoma il proprietario Ripley ci crediate o no! ha rilasciato una dichiarazione Giovedì l’ha confutato.