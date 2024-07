Kim Kardashian indossa gioielli con diamanti di lusso al matrimonio di Ambani in India

Kim Kardashian aggiunge una svolta meravigliosa al tradizionale abito da sposa indiano.

La 43enne fondatrice di SKIMS ha pubblicato videoclip nelle sue storie su Instagram sabato 13 luglio, mentre era in viaggio a Mumbai, in India, durante i festeggiamenti per il matrimonio dell’erede miliardario Anant Ambani e Radhika Merchant.

Come si vede nella clip, sabato Kim ha indossato una gonna lehenga beige, dopo aver scelto una versione rossa audace del vestito per i festeggiamenti di venerdì sera.

Kim Kardashian.

Kim Kardashian, madre di quattro figli e partecipante ai festeggiamenti con la sorella Khloe Kardashian, ha completato il suo look affascinante con gioielli tradizionali indiani disegnati da Lorraine Schwartz Jewelry e un’elaborata collana di diamanti.

“Ragazzi, non posso nemmeno… tutti questi diamanti, questa è pazzesca Lorraine Schwartz”, ha detto Kim in un video che ha girato in macchina.

“Guarda, l’ho fatto per il matrimonio di stasera. Che pazzia,” continuò, indicando il suo anello al naso con diamante indiano.

Kim ha taggato Lorraine Schwartz e Tarun Tahiliani, il marchio di lusso che ha realizzato il suo lehenga, nei video che ha condiviso il 13 luglio.

Kim Kardashian.

Per gli eventi di sabato, Khloe, 40 anni, ha optato per un lehenga rosa con ricami di perline sulle maniche.

La scelta di Kim di un lehenga rosso venerdì è stata sorprendente, poiché il rosso è un colore tradizionalmente riservato alle spose indiane.

Kim Kardashian (a sinistra) e Khloe Kardashian.

Chloe ha anche condiviso scorci dei festeggiamenti con i suoi fan sui social media, comprese foto di sontuose composizioni floreali e decorazioni dettagliate con accenti dorati.

Tra gli altri ospiti al matrimonio di Ambani e Merchant c’erano gli ex primi ministri britannici Tony Blair e Boris Johnson, Adele, Lana Del Rey, Drake e David Beckham, secondo quanto riportato dal sito The Sun. Agenzia di stampa.