Kindle Scribe di Amazon è un e-reader da $ 339 su cui puoi scrivere

Quasi 15 anni dopo l’introduzione del primo Kindle, Amazon ha finalmente aggiunto uno stilo a uno dei suoi e-reader. Al suo evento hardware in autunno, l’azienda ha presentato gentile scrittore. Il dispositivo è dotato di un display da 10,2 pollici, 300ppi con una luce anteriore regolabile e uno stilo fissato magneticamente. Secondo Amazon, non è necessario caricare o sincronizzare il tuo Scribe e puoi usarlo per prendere appunti, diario e annotare i libri che stai leggendo. Dal prossimo anno sarà anche possibile inviare documenti Microsoft Word a Kindle Scribe.

Kindle Scribe partirà da $ 340 Arriverà il 30 novembre, ma i preordini sono ora aperti. Oltre alle varie opzioni di archiviazione, Amazon ti consentirà di scegliere tra una penna “base” e una “premium”. Quest’ultimo include un pulsante di scelta rapida personalizzabile e una gomma personalizzata in alto. Negli Stati Uniti, l’e-reader verrà fornito con una prova gratuita di quattro mesi di Kindle Unlimited.

