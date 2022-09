Kindle Scribe, Halo Rise, New Echos, Fire TV

Amazon ha appena annunciato una nuova TV: Amazon Fire TV Omni Series in QLED.

Oltre allo schermo QLED, la TV ha per la prima volta Dolby Vision IQ e HDR10 + Adaptive. Il supporto di questi formati dovrebbe aiutare a migliorare la qualità dell’immagine, specialmente nelle scene scure in cui può essere difficile vedere tutto sullo schermo. Le funzioni di luminosità adattiva significano che l’immagine si regola se la stanza è troppo illuminata dal sole o in una stanza buia. Funziona anche come Echo, con Alexa integrato, e include Alexa Widgets. Può essere attivato e disattivato quando qualcuno entra o esce da una stanza. La TV può anche funzionare come un’opera d’arte da parete quando non viene utilizzata, grazie alla galleria di famosi dipinti di paesaggi.

La TV sarà disponibile nelle dimensioni da 65 pollici e 75 pollici, a partire da $ 799,99. I preordini iniziano oggi.

– Sofia Pietro