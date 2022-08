Knicks e Jazz riprendono i colloqui d’affari di Donovan Mitchell, ma rimangono degli ostacoli: Fonti

Dopo diverse settimane senza colloqui, New York Knicks E il Utah Jazz Recentemente ripreso in trattative commerciali incentrate su Donovan MitchellFonti della Lega dicono l’atleta.

Secondo le fonti, i Knicks e Jazz hanno avuto una nuova conversazione d’affari la scorsa settimana sui potenziali pacchetti per Mitchell. Fonti hanno detto che non c’è chimica tra le due squadre su un accordo e nessuno scambio imminente per Mitchell per il jazz. Il Charlotte Hornets E il Maghi di Washington Quelle fonti hanno detto che tra le squadre che perseguono Mitchell.

Durante i colloqui d’affari, i Knicks hanno ottenuto Il loro interesse per Mitchell Una fonte a conoscenza della situazione ha detto che era molto chiaro. Nix e Jazz hanno discusso seriamente del commercio di Mitchell durante NBAIl torneo estivo di Las Vegas era a metà luglio, ma i colloqui si sono bloccati e hanno portato a quasi un mese di inattività tra le due parti. Ora, a poco più di un mese dal ritiro, le due parti hanno rilanciato i colloqui. Ci sono ancora ostacoli al raggiungimento di un accordo.

vai più a fondo Come sei squadre possono scambiare per Mitchell e cosa può fare il NYK per batterle

Fonti hanno affermato che lo Utah ha fissato una soglia di prezzo elevata per Mitchell, che finora si ritiene sia a suo agio con il risultato di rimanere con il Jazz o di fare trading altrove. Mitchell, 25 anni, ha giocato tre partite All-Star consecutive e ha segnato una media di 23,9 punti, 4,5 assist e 4,2 rimbalzi durante le sue cinque stagioni nella NBA.

Il team Jazz ha già apportato importanti modifiche al proprio roster fuori stagione. hanno scambiato Rudi Gobert per me Timberwolf del Minnesota Royce O’Neill a Reti di Brooklyn nel mese di luglio.

I Jazz hanno affermato di essere a loro agio nel mantenere Mitchell per la stagione e forse anche oltre, dato che gli restano tre anni di contratto.

(Foto: Alex Goodlett/Getty Images)