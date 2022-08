Home » Economy Kohl è un pasticcio in più di un modo Economy Kohl è un pasticcio in più di un modo 0 Views Save Saved Removed 0

Giovedì la catena di supermercati ha offerto una prospettiva cupa per il 2022, affermando che prevede un calo delle vendite per l’intero anno dal 5% al ​​6% rispetto allo scorso anno e ha accusato l’elevata inflazione di impedire agli acquirenti, in particolare ai consumatori a reddito medio, di spendere di più. nei suoi negozi. La società ha anche registrato un calo delle vendite e dei profitti per il trimestre terminato il 30 luglio.

Giovedì le azioni di Kohl sono scese di oltre il 7%.

Cole, KSS mirare TGT Walmart WMT Ma l’economia non è il suo unico problema.Simile ad altre grandi catene tra cuiE ilbloccato con un sacco di scorta in eccedenza che non può essere cancellato. L’inventario della catena nel trimestre è stato del 48% superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“Abbiamo rivisto i nostri piani e implementato misure per ridurre le scorte e ridurre i costi per soddisfare le aspettative di una domanda inferiore”, ha dichiarato il CEO di Cole Michael Gass in una nota.