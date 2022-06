Kojima assicura ai fan della Sony che sta ancora lavorando con PlayStation

immagine : Kojima Productions

Lo senti? All’esterno, puoi sentire migliaia di fan arrabbiati che continuano a combattere online nell’infinita triste guerra tra console. Include l’ultima battaglia attrezzature metalliche E il filone della morte Il creatore Hideo Kojima e il suo studio indipendente hanno deciso di affrontare Microsoft e lavorare su un gioco esclusivo per Xbox. Questo è, per alcuni, alto tradimento. E a quanto pare in risposta a quei fan arrabbiati (oltre che a spettatori davvero curiosi), Kojima Productions Ha rilasciato una dichiarazione rassicurando le persone che continuerà a lavorare con Sony e PlayStation in futuro.

durante il fine settimana, Microsoft ha tenuto un importante spettacolo di videogiochi su Xbox e Bethesda. Durante l’evento, che includeva molti trailer, Nuovo gioco da starfieldannunci e altro— Kojima è apparso in una clip molto breve. Fondamentalmente, il famoso designer di videogiochi si è avvicinato per dire “Ehi, sto realizzando un gioco con Xbox utilizzando la tecnologia cloud… ah… avrò altro da dire più avanti!”

Cose molto innocue. E certo, è un po’ ridicolo che la creazione del gioco da parte di Kojima diventi una notizia molto importante, ma ehi, filone della morte E il MGS3 È stato davvero buono. Quindi, tipo, capisci, suppongo. Ma sai chi non “capisce” ed è arrabbiato per tutto questo? Fan pazzi di PlayStation. Non sto parlando di persone che preferiscono giocare a PS5 su Xbox Series X o che amano Dio della guerra più di Ciao. Sto parlando di fan delle console distorte che hanno più cose in comune con reclutatori di destra o pazzi settari rispetto alla maggior parte dei giocatori.

E queste stesse persone sono pazze.

Alcuni di loro sono già iniziati Almeno una petizione che chiede a Kojima di annullare il suo gioco Xbox, lamentandosi del fatto che alcune persone non possono acquistare Xbox o non amano i giochi cloud. (Questo ignora che molto probabilmente il gioco apparirà su PC e potrebbe anche essere solo un live streaming che può essere riprodotto su telefoni, laptop…) Puoi anche trovare rapidamente diversi post e tweet arrabbiati sotto qualsiasi notizia sull’accordo Xbox di Kojima se ho iniziato a cercare online.

Quindi, a quanto pare in risposta a tutto questo e alle persone che si chiedono cosa potrebbe significare sul rapporto di Kojima con PlayStation, l’azienda Dichiarazione su Twitter Conferma di ciò che potresti aver già intuito: come studio indipendente, può lavorare con più partner e aziende in contemporaneamente.

Dopo aver annunciato la nostra partnership con Microsoft utilizzando la tecnologia cloud, molte persone ci hanno chiesto informazioni sulla nostra collaborazione con SIE [Sony Interactive Entertainment]. Ti assicuriamo che continuiamo ad avere un’ottima collaborazione anche con PlayStation.

Kotaku Ho anche contattato Kojima Productions per la dichiarazione, ma questo tipo di configurazione, in cui un’azienda lavora con altre società contemporaneamente su più progetti, è molto comune e, stranamente, molti fan arrabbiati si comportano come se Kojima li avesse traditi personalmente .

Ma quando costruisci la tua intera personalità e la tua vita attorno a certe scatole e marchi di plastica, tendi a soffrire di alcuni vermi cerebrali.

