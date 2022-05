Kojima risponde pubblicamente alle affermazioni di Norman Reedus secondo cui Death Stranding 2 è in fase di sviluppo

Hideo Kojima ha risposto ai commenti di Norman Reedus dicendo che aveva “appena iniziato” il secondo gioco di Death Stranding.

Senza commentare esplicitamente la rivelazione, Kojima ha condiviso alcune foto della coppia – il suo sito sembra celebrare lo spettacolo di Reedus The Walking Dead – con il testo “Vai nella tua stanza, amico mio”.

8 consigli su Death Stranding che vorremmo conoscere prima di iniziare: Death Stranding.

Per chi non lo sapesse, la stanza privata è uno spazio in cui il personaggio principale Sam Bridges – interpretato da Reedus – si riprende durante il suo viaggio in Death Stranding.

Per ammorbidire il colpo, Kojima ha aggiunto un’emoji con il pollice in su seguita da occhi a cuore, indicando che è un buon sport senza rancore.

Ieri Norman Reedus Sembra che sia in fase di sviluppo un sequel di Death Stranding. In una nuova intervista, Reedus, l’attore dietro il ruolo principale, Sam Porter Bridges, ha discusso di Death Stranding e ha semplicemente detto: “Abbiamo appena iniziato la seconda parte”.

“Vai nella tua stanza, amico mio.” pic.twitter.com/jBTDqhQSLI – 小島 秀 (Kojima_Hideo) 21 maggio 2022

Reedus ha anche confermato ieri come è arrivato anche il suo turno.

Guillermo del Toro, che mi ha regalato il mio primo film, mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ehi, c’è un ragazzo di nome Hideo Kojima, ti chiamerà, dì solo di sì. E io dico: “Cosa intendi dire semplicemente di sì?” Ha detto: “Smettila di essere un idiota, dì solo di sì”. Poi ero a San Diego e Hideo è venuto con un sacco di gente, è di Tokyo, e lui mi ha mostrato a cosa stava lavorando in un gioco chiamato Silent Hill.

“Sono rimasto sbalordito da ciò che mi stava mostrando”.