Kraft Maccheroni and Cheese ha cambiato nome

E la società ha annunciato mercoledì che l’alimento base interno si chiama ora Kraft Mac & Cheese, che “ha lo scopo di riflettere il modo in cui i fan parlano organicamente del marchio”. I pacchi con il nuovo nome arriveranno sugli scaffali ad agosto.

Insieme all’acronimo, gli acquirenti noteranno che la scatola riceve un sottile restyling che include un logo aggiornato, una stampa e un blu monocromatico che “amplifica la risorsa più distintiva del marchio: il sorriso di pasta”.

Kraft ha affermato che il nuovo nome e la nuova scatola fanno parte di uno sforzo per rinominare maccheroni e formaggio come “cibo di conforto”. Questa distinzione aiuta a differenziare i prodotti sani che occupano spazio sugli scaffali. Merce Ad esempio, è una startup sostenuta da Gal Gadot che vende maccheroni e formaggio confezionati con più proteine ​​e fibre a un prezzo più alto. Banza e Annie realizzano anche prodotti simili che si commercializzano come più utili della versione Kraft.

La convenienza dei maccheroni e del formaggio di Kraft è stata un successo di recente. Dozzine di suoi prodotti hanno visto aumenti di prezzo negli ultimi mesi, incluso un aumento del 3,5% sulla confezione EZ Mac e un aumento del prezzo del 20% per una ciotola da 7,25 once di Kraft Big Bowl Maccheroni and Cheese.