Kunitsu-Gami di Capcom combina la strategia di difesa della torre con il cuore dell’organizzazione della comunità

Quando Kunitsu-gami: La Via della Dea Non mi è piaciuto molto il gioco, che ha debuttato durante lo showcase estivo digitale di Capcom l’anno scorso. Sembrava un gioco di ruolo di fascia alta basato sulla mitologia giapponese che prendeva alcuni dei suoi spunti artistici da un altro gioco Capcom pesantemente progettato. OkamiE anche se amo solo i giochi di ruolo e il folklore giapponese, nulla nel trailer iniziale, né in quelli successivi, mi ha mostrato abbastanza di ciò che potrebbe rendere interessante un gioco.

È stato solo quando ho provato il gioco al Summer Game Fest di quest’anno, e dopo averne messo le mani su una copia, che ho finalmente deciso Capito. Accidenti, vale la pena entrare in questo gioco.

In Kunitsu-gami: La Via della DeaGiochi nei panni di Suoh, il guardiano della sacerdotessa Yoshiro che devi proteggere e guidare attraverso la terra e aiutare a purificarla dai demoni malvagi. In una email a il bordo, Il direttore artistico e del gioco Shoichi Kawata ha scritto che il marketing ambientale non era intenzionale Kunitsu-gami Non è chiaro di che tipo di gioco si tratti.

“Questo titolo è una miscela di diversi generi”, ha scritto Kawata “Abbiamo immaginato la possibilità di una varietà di impressioni che le persone potrebbero avere”.

Ti sfido a indovinare su quale tipo di gioco si basa questo trailer di lancio.

Kawata descritto Kunitsu-gami Gioco difensivo "vergine". Il gioco è diviso in tre parti: giorno, notte e un ciclo di costruzione della base. Durante il giorno, Soh vaga per i villaggi di montagna dilaniati dalla corruzione demoniaca. Purifica la corruzione e salva gli abitanti del villaggio che lo aiuteranno nel prossimo Ciclo notturno. Di notte, i demoni attaccano, sperando di raggiungere Yoshiro per ucciderla. Per fermarli, Sooh assegna agli abitanti del villaggio diversi lavori, ognuno con le proprie abilità, punti di forza e di debolezza, e li posiziona in tutto il villaggio per impedire ai demoni di raggiungere Yoshiro. Una volta che Yoshiro raggiunge la fine del villaggio, questo viene definitivamente ripulito, rendendolo una nuova base che Sooh e gli abitanti del villaggio devono riparare prima di spostarsi nella posizione successiva.

Adoro come Kunitsu-gami Questo viene abilmente ripetuto nei giochi di difesa della torre. Assegni i ruoli agli abitanti del villaggio usando i cristalli, una risorsa ottenuta sconfiggendo i demoni di notte e purificando il villaggio di giorno. Non tutti gli abitanti del villaggio possono svolgere tutti i ruoli e alcuni ruoli non sono combattebili, sebbene abbiano altri vantaggi. Nel corso della giornata, posso assegnare a due dei miei uomini il ruolo di ladro, mandandoli a dissotterrare altri cristalli o paletti che servano come pozioni salutari per Soh e gli abitanti del villaggio. Ma i ladri sono inutili di notte e mi richiedono di bruciare tempo prezioso e cristalli per resettarli e ridistribuirli. A volte, potrei non avere abbastanza cristalli, avendoli usati tutti per comprare il ruolo di un costoso lottatore di sumo – che attira su di sé l’attenzione dei demoni e li tiene lontani da Yoshiro – o di un aceta che usa il suo potere per congelare i demoni sul posto , rendendoli facili prede per l’arco dell’arciere o l’ascia del taglialegna.

Kunitsu-gami Hai presentato il tipo di sfida che fa vibrare di entusiasmo il mio cervello ossessionato da enigmi e strategie

Oltre al completamento di un livello, ogni battaglia nel villaggio prevede anche una serie di criteri speciali che, se soddisfatti, ti faranno guadagnare regali aggiuntivi. Uno standard richiedeva che non utilizzassi più di 1.900 cristalli. Anche se all'inizio sembrava banale, raggiungere questo obiettivo è diventato molto più difficile in quella fase Anche Per completarlo mi è stato richiesto di dare a Yoshiro 1.500 cristalli. Allora mi erano rimasti solo 400 cristalli per i miei abitanti del villaggio, il che è un budget molto limitato poiché ruoli base come arciere e taglialegna costano 50 cristalli per turno, mentre i ruoli più potenti costano tra 150 e 300.

Il taglialegna è uno dei ruoli fondamentali degli abitanti del villaggio ed è specializzato negli attacchi diretti. Immagine: Capcom

Mi è davvero piaciuta questa tensione tra posizionamento strategico e dispiegamento. Sto spendendo cristalli per ottenere ruoli potenti, lasciandomi con meno difensori? Oppure rischio che il mio esercito più grande e più debole venga attaccato? Kunitsu-gami Questo gioco è speciale anche perché non cade nella trappola dell’essere troppo banale. In altri giochi di difesa della torre, è possibile impostare le tue difese così bene che puoi sederti e guardare la partita stessa. Ma questo non mi è mai successo. Indipendentemente dal fatto che avessi risorse in abbondanza e abitanti del villaggio ben posizionati, dovevo sempre rimanere in allerta, spesso salvando Yoshiro con uno degli attacchi finali di Su. Ad ogni livello, Kunitsu-gami Ha fornito il tipo di sfida che mantiene il mio cervello ossessionato da enigmi e strategie in fermento di eccitazione.

Sebbene non sia una caratteristica importante, c'è anche una parte interessante della narrazione nel gioco. Ogni abitante del villaggio che salvi ha un nome e una biografia e mi è piaciuto leggere le loro storie e come sono tutte intrecciate. Queste persone divennero più che semplici unità senza nome da scagliare contro un'orda demoniaca, ma membri di una vivace comunità vivente composta da coppie sposate, familiari e amici. È stato un bellissimo messaggio che mi ha ricordato il vecchio detto: "È tutto ciò che abbiamo".

In Kunitsu-gamiSu è l’unica persona con addestramento militare mentre tutti gli altri sono agricoltori, pescatori e casalinghe. Invece di aspettare un aiuto esterno o di arrendersi a demoni implacabili, queste persone comuni hanno preso le armi che avevano per difendere le loro case e famiglie. In un clima politico che sembra intenzionato a ridurre la protezione delle donne, dei gay e delle persone di colore, è bello vedere questo messaggio. L’aiuto non arriverà: aiutiamo noi. È un sentimento supportato da ciò che Kawata condivideva come persona comune. Kunitsu-gami Argomento principale.

“La sfida è il motore principale di questo gioco. Prendiamo sul serio circostanze diverse e andiamo avanti senza paura”, ha scritto.