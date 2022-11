Kyle Bates dei Falcons che perde tempo; Chirurgia molto probabilmente, secondo la fonte

Flowers Branch, Georgia – Atlanta Falcons Kyle Bates E una linea difensiva Taquin Graham “Sarà fuori, almeno a breve termine, di sicuro”, ha detto lunedì l’allenatore Arthur Smith.

Una fonte ha detto ad Adam Schefter di ESPN che un intervento chirurgico è “probabile” per la lesione MCL di Bates, ma Smith ha detto che nulla è stato ancora confermato poiché stanno ancora vedendo i medici e ricevendo opinioni sulla potenziale lesione e sulla sua gravità.

“Non sono un medico, ma distorsioni MCL, questo è quello che succede di solito – ci sono vari gradi e dove sono nel ginocchio”, ha detto Smith. “Lascerò che se ne occupino gli esperti medici.”

Bates si è infortunato al ginocchio nel terzo quarto di domenica contro il Chicago alla fine della partita catch-and-run quando Eddie Jackson L’ho affrontato appena sopra il ginocchio. All’inizio Bates era a terra e poi è scattato fuori dal campo. Quindi, è entrato nella tenda medica blu per un po’ prima di dirigersi lentamente verso gli spogliatoi.



1 relativo

Smith ha detto che non è stata ancora presa alcuna decisione sull’opportunità di mettere Bates o Graham in riserva per infortuni. Smith ha detto che Bates, il quarto assoluto nel Draft NFL 2021, ha giocato “molto” in questa stagione, incluso un infortunio al tendine del ginocchio che lo ha costretto a saltare la partita della settimana 5 di Atlanta contro il Tampa Bay.

“Ha avuto un’enorme influenza su questa squadra”, ha detto Smith. “So che i numeri non sono così appariscenti come lo erano come un rookie e gioca molto, ed è un ragazzo duro con un grande impatto”.

Uscendo da una stagione da rookie da 1.000 yard come un tight end – la seconda stagione da 1.000 yard per un tight end da rookie nella storia della NFL – Bates ha finito per giocare con un attacco diverso che gli ha richiesto di fare cose diverse.

È diventato più un giocatore completo nella sua posizione, concentrato specificamente sul miglioramento del suo blocco in bassa stagione, e Smith ha detto più volte di essere contento di ciò che Bates ha fatto nel 2022. Bates ha 28 passaggi per 356 yard e due touchdown in questa stagione , appena fuori dal ritmo di 68 prese, 1.026 yard e un touchdown che aveva da junior.

Smith ha fatto riferimento alle commedie che Bates ha fatto all’estero lo scorso anno rispetto ai momenti in cui non è riuscito ad aprirsi così rapidamente in questa stagione come parte di ciò a cui si riferiva quando parlava di ciò che Bates stava suonando nel 2022.

Ma ha chiarito quanto sia importante l’offesa di Atlanta Petes.

“La gente guarda solo le statistiche e il suo impatto sulla vittoria è stato enorme per noi”, ha detto Smith. “Ci sono sicuramente momenti in cui non siamo sincronizzati e il modo in cui giochiamo in momenti in cui devi sacrificare alcuni numeri di passaggio.

“Il ragazzo è un grande compagno di squadra. Non scherza come molti dei ragazzi con così tanto clamore perché è una persona reale ed è per questo che lo amiamo. È un vero compagno di squadra, il futuro è davvero luminoso per lui e questo è perché siamo così entusiasti di averlo in questa organizzazione.”

I falchi possono guardare una combinazione di arti stretti Parker HessE il Mikul PruittE il Anthony Firkers E il Filippo Franchiche stava affrontando un infortunio al polpaccio, per sostituire Bates, che ha fatto con Atlanta durante la sua uscita.

Graham, che ha iniziato nove delle 11 partite di questa stagione insieme ai Falcons Grady JarrettHa 34 contrasti, otto colpi di quarterback e un recupero fumble finora in questa stagione.

“Fondamentalmente, il modo in cui gestisce i blocchi, le piccole cose, le cose tecniche importanti nel gioco di corsa”, ha detto Smith all’inizio della stagione dell’influenza di Graham. “Non girare, non tirare a indovinare, è quello che fa: la leva, i fondamenti, l’abilità di giocare bene i blocchi combinati. Lo fa davvero bene”.

Graham è stato eliminato dal campo domenica nel secondo quarto.

È probabile che i falchi stiano cercando una combinazione di Galeno DaltonE il Timmy CornoE il Abdullah Anderson E il Matt Dickerson Per sostituire Graham, per quanto lunga sia la sua assenza. Atlanta affronta Washington domenica.