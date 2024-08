Kyle Schwarber si sta godendo la notte della sua vita nel forte ritorno dei Phillies – NBC Sports Philadelphia

LOS ANGELES – Mentre la sua squadra stava affrontando la settima sconfitta consecutiva nella serie, Kyle Schwarber ha trascorso la notte della sua vita guidando i Phillies a una solida vittoria per coronare un enorme set di tre partite al Dodger Stadium.

Schwarber ha segnato un gol all’inizio della partita, poi ha raddoppiato il punteggio nel quinto inning, ha lanciato un missile contro i sedili al centro a destra per segnare tre gol nel sesto inning, e poi ha concluso con un altro tiro solista al centro. il nono inning.

Tre fuoricampo, sette RBI.

Philadelphia vinse 9–4 dopo essere entrato nel quinto inning con un vantaggio di tre punti. La squadra ha perso la partita di apertura della serie lunedì, ma è riuscita a vincere martedì e mercoledì e ha deciso la serie a suo favore. La squadra ha vinto tre partite su quattro e sembra stia riconquistando il suo livello dopo aver perso 14 partite su 19.

“Sembra che ci siano momenti in cui stiamo attraversando un momento di crisi, e lui infonderà energia nel club con un grande successo o un successo da qualche parte. In questo senso è molto simile ad Harper”, ha detto l’allenatore Rob Thompson.

Philadelphia è 68-46, 2,5 partite di vantaggio sui Dodgers, il miglior record della National League, e la squadra ha ancora una volta il miglior record nei principali campionati.

“È stata una serata fantastica, assolutamente fantastica”, ha detto Tyler Phillips, il lanciatore titolare, della serata di Schwarber. “Dopo il secondo strike, mi ha detto: ‘Amico, quello che hai fatto è stato fantastico, ci hai tenuto in gioco. “Quello che hai fatto è stato fenomenale. Mi ha detto: ‘No, non capisci’. Stavamo per litigare. Gli ho detto: ‘Stai passando una notte incredibile.’

Sembra che Schwarber stia vivendo un grande anno nella sua carriera. Non ha colpito così forte ma ha stabilito più contatto e si è trasformato in un battitore più completo. Sta battendo ad una media di .260/.390/.504 in questa stagione con 27 fuoricampo, 73 RBI e 82 walk, un record della National League. Gli unici altri giocatori della major league ad eguagliare o superare la percentuale media di valide su base e i fuoricampo totali sono Shohei Ohtani, Aaron Judge e Juan Soto.

Schwarber ha anche registrato una media di battuta di .340 contro lanciatori mancini, aumentando il suo punteggio in carriera contro lanciatori mancini da .183 a .223 in meno di una stagione.

“Il fatto che abbia voluto ridurre il numero di strike quest’anno dice tutto”, ha detto Thompson. “Ora rimane sulla palla, ha ridotto il suo swing con due strike, c’è un po’ di due- approccio allo strike qui la media è alta, mette più palla in gioco e il conteggio delle basi è alto perché ottiene più colpi. Tutto funziona di pari passo.

“Il fatto che lo faccia a questo punto della sua carriera è davvero intelligente. Mi dimostra quanto gli importa e quanto sia adattabile.”

La sua prestazione non è stata forte come quella di Schwarber, ma le impronte digitali di Johan Rojas erano evidenti nella vittoria di mercoledì. Rojas è entrato nel terzo inning con Austin Hayes che ha subito un infortunio al tendine del ginocchio e ha concluso il quarto inning con una delle migliori prestazioni difensive della stagione di Filadelfia, saltando 64 piedi verso il muro al centro destra per negare Teoscar Hernandez su basi extra.

Nell’inning successivo, Rojas ha battuto un fuoricampo in solitaria per cambiare le cose e mandare al piatto il pareggio con un eliminato. Ha rubato la seconda base e ha segnato quando Schwarber ha segnato una doppietta.

Quando si è rialzato, Rojas ha preso un passaggio di Joe Kelly per riempire le basi per Schwarber in una partita in parità. Kelly ha lanciato un tiro selvaggio su cui Brandon Marsh ha segnato, e pochi tiri dopo Schwarber ha aggiunto un punto esclamativo.

L’enorme inning di Filadelfia è stato aiutato dal blocco del gioco da parte dell’arbitro Hunter Wendelstedt, che ha stabilito che Kike Hernandez aveva interferito con lo scivolamento di Alec Bohm in terza base dopo che Marsh aveva colpito un lancio corto. Hernandez lo ha fatto inavvertitamente quando è corso al sacco per mettere la palla nel canestro. Tale decisione potrebbe non essere rivista e il manager dei Dodgers Dave Roberts è stato licenziato dopo un’accesa discussione.

Nick Castellanos è rimasto al top della forma registrando due doppi, un singolo e uno shutout. Ha anche registrato più successi in tutte e tre le partite della serie e ha una media di battuta di .288 con 20 doppi, due tripli e nove fuoricampo in 242 presenze dal 29 maggio.

È stato necessario un attacco totale per superare una lacuna iniziale, ma Phillips ha anche mantenuto la sua parte dell’accordo sistemandosi dopo due round traballanti. I Dodgers riuscirono a segnare due punti nel lungo primo inning e ne segnarono altri due nel secondo su un singolo di Freddie Freeman, ma Phillips concesse solo un corridore in base nei suoi ultimi tre inning. Ha anche portato con calma Otani fuori dal campo interno le tre volte in cui lo ha affrontato.

È stato un grande rimbalzo dopo che Phillips ha lanciato tre fuoricampo e otto punti senza riuscire a uscire dal secondo inning venerdì sera a Seattle.

“Ci sono alcune modifiche che devono essere apportate”, ha detto. “Ovviamente i primi due inning non sono stati l’ideale per me. Ma ci sono conversazioni con JT (Realmuto) e (allenatore del campo Caleb Cotham) man mano che la partita procede e noi stiamo appena iniziando a trovare alcune proposte che hanno funzionato.” “.

“E c’è stata una conversazione che ho avuto con Castee durante l’intervallo, in cui è venuto da me e mi ha aiutato a cercare di calmarmi. Ne abbiamo parlato molto, è solo gareggiare e lanciare la palla oltre il piatto. Basta, ‘Vai là fuori, amico, competi, stai ottenendo contatto.’ “Debole, stai tirando, assicurati solo di farti avanti e rimanere competitivo.”

Filadelfia si trasferisce ora al Chase Stadium, uno stadio che conserva ricordi dolorosi della National League Championship Series del 2023. I Diamondbacks sono la squadra più calda del baseball, con 12 vittorie e due sconfitte nelle ultime due settimane e una media di oltre 7,0 punti a partita.

“Anche a Seattle penso che abbiamo giocato molto bene, almeno alla fine della serie”, ha detto Thompson “Speriamo di poter tornare dove eravamo.”