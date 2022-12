Kyler Murray dei Cardinals ha eliminato i Patriots con un infortunio al ginocchio; Si teme che il legamento crociato anteriore sia strappato

Belle foto



Il Cardinali Speravano di mettersi alla prova in modo offensivo lunedì sera contro PatriotiVantando una delle difese più avari della NFL sotto Bill Belichick. Solo tre partite nel match in prima serata, tuttavia, l’Arizona ha perso il suo quarterback, Kyler Murray, a causa di un infortunio al ginocchio senza contatto. L’ex n. 1 scelta complessiva al draft, frusciava sul primo drive del gioco dei Cardinals, il suo ginocchio destro solo sulla strada verso il tappeto erboso. Portato negli spogliatoi e sostituito dal veterano di riserva Colt McCoy, si ritiene che Murray soffra di un ACL lacerato. Secondo Mike Jurecki.

Cardinali inizialmente governato Il ritorno di Murray è stato discutibile, anche se il QB è stato portato via, con la testa coperta da un asciugamano ei compagni di squadra lo hanno consolato. McCoy, che ha armeggiato al centro nella sua prima serie contro il New England, ha iniziato due partite al posto di Murray all’inizio di quest’anno, andando 1-1. All’inizio del secondo quarto, i Cardinals hanno ufficialmente rinunciato a Murray e McCoy ha completato il resto della partita.

“Ovviamente non è andata bene”, ha detto l’allenatore Kliff Kingsbury ai giornalisti dopo la partita. “Non ho mai visto (Murray) in quel tipo di forma, quindi ho pensato che non fosse buono.”

Una risonanza magnetica e ulteriori test confermeranno la gravità della lesione di Murray. Un ACL strappato metterà da parte il QB per il resto del 2022 e forse parte della campagna del 2023, considerando che tale danno richiede in genere da nove a 12 mesi di riabilitazione. Murray ha affrontato gli infortuni nelle sue quattro stagioni NFL da quando è entrato nel 2019, saltando tre partite nel 2021 a causa di problemi alla caviglia. Uno strappo ACL, tuttavia, segnerebbe il colpo medico più significativo della sua carriera e potrebbe spingere l’Arizona a fare affidamento su McCoy o su un altro sostituto veterano la prossima stagione.

Murray, 25 anni, ha firmato un’estensione del contratto quinquennale da 230,5 milioni di dollari che lo legherà all’Arizona fino al 2028. E ha sopportato polemiche per gran parte dell’anno, in particolare litigando con l’ottone dei Cardinals prima di firmare il suo nuovo contratto. I dettagli degli imprevisti nel suo contratto e la sua leadership durante l’inizio 4-8 della squadra hanno attirato critiche dall’esterno.