Kyler Murray indossa le cuffie, le chiamate sono in corso nella prima partita di pre-stagione agli Arizona Cardinals

Potrebbe non essere stato in uniforme venerdì sera, ma il quarterback degli Arizona Cardinals Keeler Murray Era ancora in grado di mettere in pratica ciò che aveva fatto nelle settimane precedenti la sua prima partita di pre-stagione contro i Cincinnati Bengals.

Murray ha aiutato a richiamare giochi offensivi durante il quarto quarto della vittoria per 36-23 dei Cardinals sui Bengals insieme al coordinatore co-giocatore e quarterback Cam Turner. Murray era in cuffia a trasmettere le giocate al quarterback Garrett Gurantanoche ha giocato tutto il secondo tempo.

Murray è stato responsabile di due serie reali e poi di due partite in ginocchio per chiudere la partita, cosa che l’allenatore Cliff Kingsbury ha detto dopo che la partita non era la scelta preferita di Murray da giocare. L’Arizona è andata tre volte in ciascuna delle due serie di Murray – “l’ultima cosa che mi aspettavo”, ha detto Kingsbury – ha combattuto tre passaggi e due corse diritte.

Anche Guarantano è stato esonerato dal gioco. I Cardinals hanno guadagnato 15 yard in totale su quelle giocate.

“Ha chiamato in due spettacoli davvero grandiosi”, ha detto Kingsbury. “Non ha funzionato. Se solo alcuni dei giocatori fossero stati aperti. Ha fatto un buon lavoro. Sono rimasto colpito”.

Kingsbury Murray non ha menzionato alcun benchmark venerdì sera. Tuttavia, Murray voleva lanciare la palla quando Arizona l’ha recuperata con 1:14 nel gioco, ma Kingsbury ha messo il kibosh su questo.

“Non accadrà”, ha criticato Kingsbury.

Kingsbury si è tolto la cuffia durante il quarto quarto, non volendo aggiungere ulteriore pressione a Murray. Delegare una responsabilità come la recitazione è stato di conforto per Kingsbury.

Ha detto: “Mi è piaciuto molto”. “Penso che il ruolo di amministratore delegato sia adatto a me. Potrei scoprirlo uno di questi giorni. Potrò dormire un po’ più a lungo. “

“Sì, è semplicemente divertente poter guardare la prospettiva macro totale e tenerne conto e non rimanere sempre coinvolti in chiamate di gioco e cose del genere”.

Murray, che non si è allenato dal 5 agosto a causa di un mal di polso e poi del COVID-19, ha chiamato i giochi durante l’allenamento. Ha iniziato a chiamarli attraverso un microfono a mano e si è avvicinato all’auricolare. Kingsbury non voleva impegnarsi con Murray a convocare più giocate durante la stagione, dicendo: “Vedremo”, ma vuole mantenere il quarterback coinvolto in qualche modo.

All’inizio del gioco, Murray ha trovato un modo diverso di farsi coinvolgere. Le telecamere lo hanno visto distribuire acqua ai suoi compagni di squadra. Qualunque fosse il ruolo di venerdì sera, Murray lo stava abbracciando.

“Ha fatto un buon lavoro”, ha detto Kingsbury. “Adora farlo, si emoziona quando accadono cose belle ed è un allenatore duro quando accadono cose brutte”.

Ben Beebe di ESPN ha contribuito a questa storia.