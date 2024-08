Kylian Mbappé inizia la sua carriera con il Real Madrid in Supercoppa

Kylian Mbappe È stato nominato nella formazione titolare di Carlo Ancelotti con il Real Madrid quando mercoledì affronterà l’Atalanta nella Supercoppa Europea.

Mbappe (25 anni) ha firmato un contratto quinquennale con il Real Madrid campione d’Europa e di Spagna il mese scorso, a parametro zero dal Paris Saint-Germain.

Il nazionale francese si è unito ai suoi nuovi compagni di squadra nell’allenamento pre-campionato la scorsa settimana dopo aver rappresentato il suo paese agli Europei 2024 quest’estate, ed è stato incluso nella rosa per la partita di Supercoppa tra i campioni di Champions League del Real Madrid e i campioni di Europa League dell’Atalanta a Varsavia. , Polonia.

“Kylian è arrivato bene, come tutti gli altri [players] Chi non aveva molto tempo [to train]”È in buone condizioni, si sta adattando bene”, ha detto Ancelotti nella conferenza stampa pre-partita di martedì. “E ovviamente tutti quelli che sono qui stanno bene”. [with the squad] “Può giocare domani.”

Ancelotti ha scherzato sul tentativo di integrare tutte le sue stelle nella squadra in questa stagione – con Mbappe in competizione per i posti in attacco con Vinicio Junior, Rodrigo, Indrik, Ibrahim Diaz, Arda Guler E Jude Bellingham – Era un “grosso problema”.

“Per tutta l’estate ho pensato a chi scegliere e chi non scegliere, e questo mi ha rovinato la vacanza!” Ancelotti ride. “Abbiamo tante partite e gli stessi giocatori non possono giocare tutte le 70 partite”. [this season]”L’anno scorso chi giocava meno ha dato tanto alla squadra, chi partiva dalla panchina e quella potrebbe essere la chiave”.

L’allenatore Carlo Ancelotti ha confermato che Kylian Mbappe è disponibile per giocare con il Real Madrid contro l’Atalanta. Jakub Purzycki/NoorPhoto tramite Getty Images

Ancelotti inoltre non ha confermato se Mbappe prenderà o meno i calci di rigore al Real Madrid in questa stagione.

“Calcia i rigori”, ha detto Ancelotti. “Recentemente Vinny ha giocato bene in una partita dell’Europeo”. [Federico] Valverde ha fatto una grande prestazione [with a penalty] “In Copa America abbiamo tanti giocatori che parteciperanno alla partita, sceglierò un giocatore per la partita di domani e sarà lui a iniziare la partita”.

“Ho dovuto affrontarlo [Mbappé] Difensore “più volte”. Dani Carvajal “Come compagno di squadra è un grande giocatore e ci aiuterà molto a fare una grande stagione”, ha aggiunto.

Il Real Madrid ha vinto la Supercoppa Europea cinque volte, l’ultima nel 2022, quando ha battuto l’Eintracht Francoforte 2-0 a Helsinki, in Finlandia. Dopo la Supercoppa, il Real Madrid inizierà la stagione della Liga 2024-25 con una visita a Maiorca domenica.

Intanto il Real Madrid ha confermato il centrocampista Eduardo Camavinga Il giocatore della nazionale francese Mohamed Salah ha subito un infortunio ai legamenti del ginocchio martedì durante l’allenamento della squadra e fonti hanno detto a ESPN che il nazionale francese potrebbe essere indisponibile per un massimo di due mesi a causa dell’infortunio.